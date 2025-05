"Döner Papers": Das vielleicht letzte Geheimnis des Internets

Nur, wer steckt eigentlich hinter dem Logo? ChatGPT wusste lange keine Antwort auf diese Frage und bot stattdessen einen allgemeinen Überblick über die Geschichte des Döners an. Der Chatbot Claude aus dem Hause Anthropic schrieb: "Basierend auf meiner Recherche konnte ich keine eindeutigen Informationen darüber finden, wer das bekannte rote Döner-Logo mit dem lächelnden Koch erfunden hat." Ähnliche Antworten erhielt man von anderen KI-Bots, wie etwa Le Chat von Mistral.

KI kann nur wissen, was das Internet auch weiß

Der Grund für das Unwissen der KI ist einfach: KI weiß nur das, was sich auch im Internet oder anderen, in der Regel öffentlich zugänglichen, Quellen findet. Wer hinter dem Döner-Logo steckt – das stand nirgendwo. Was eigentlich ziemlich absurd ist, wenn man bedenkt, welchen Kultstatus das Logo hat. Der nette Dönerverkäufer mit seinem Drehspieß findet sich auf Taschen, Shirts und in unzähligen Memes. Ein Kultursymbol des deutschen Internetzeitalters - mit völlig unbekanntem Ursprung.

Neuer BR-Podcast löst das Rätsel des Döner-Logos

Nun ist das Rätsel endlich gelöst. Der neue BR-Podcast "Obsessed - Döner Papers" ist das Ergebnis einer dreijährigen Spurensuche, um das zu finden, was das Internet bisher nicht preisgeben konnte. Die Recherche führt durch die deutsch-türkische Döner-Branche, zu Fleischproduzenten und Grafikdesignern - immer auf der Suche nach dem Mann, der den ikonischen Dönerverkäufer einst aufs Papier brachte.

3 Jahre Recherche, um herauszufinden, was das Internet nicht weiß

Der Podcast erzählt nebenbei die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in Deutschland, den Aufstieg des Döners vom Nischengericht zum deutschen Kulturgut und die Rolle von Design in der Popkultur. Host Aylin Doğan nimmt die Hörer mit auf ihre Recherchereise - inklusive Sackgassen, falscher Fährten und dem einen entscheidenden Hinweis, der alles verändert.

Der Podcast zeigt: Auch im KI-Zeitalter gibt es noch Geschichten, die nur durch klassische journalistische Recherche erzählt werden können. Wer am Ende hinter dem Logo steckt, soll an dieser Stelle jedoch nicht verraten werden. Des Rätsels Lösung findet sich in dem sechsteiligen Podcast "Obsessed - Döner Papers", der seit Mittwoch in der ARD Audiothek verfügbar ist.