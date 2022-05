DLD-Konferenz: Die Digitale Welt im Realitätsschock

"Wir alle brauchen alle einen Realitätscheck!", ruft Steffi Czerny zum Auftakt der DLD-Konferenz ihrem Publikum entgegen. Czerny ist seit Jahren Gesicht der DLD-Konferenz, die jedes Jahr von Hubert Burda Media ausgerichtet wird. Sie gilt als energische Macherin, die bestens vernetzt ist und die die DLD nach und nach zu einer der wichtigsten und interessantesten Digitalkonferenzen der Welt geformt hat.

Raus aus der Komfortzone!

Nun steht sie bei ihrer Eröffnungsrede auf der Bühne und redet den Zuhörenden ins Gewissen: Man müsse raus aus der Komfortzone! Man habe es mit Problemen zu tun wie Pandemien, dem Klimawandel, Krieg und Inflation und vor denen könne man sich nichts Metaverse oder in den Krypto-Space flüchten.

Natürlich wird hier aber trotzdem über das Metaverse oder Kryptowährungen gesprochen. Wobei der MIT-Forscher Andrew McAfee auf einem Podium etwas spitz anmerkt, dass es sich beim Metaverse ein wenig so verhalten wie bei der Fusionsenergie: "Seit 60 Jahren heißt es immer wieder, dass sie in 20 Jahren da ist". So gehen auch auf der DLD die Meinungen weit auseinander, ob das Metaverse nur übertriebener Hype ist oder doch eine ganz reale Verheißung.

Drei Ps als Übel unserer Zeit

Ansonsten dominierten auf der Digitalkonferenz DLD aber vor allem auch Themen, die auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dem Digitalen zu tun haben. Was tun wir gegen den Klimawandel? Wie kommen wir weg von russischem Gas? Und was können wir gegen die drei Ps ausrichten, die der venezolanische Journalist und Autor Moisés Naím als die großen Übel unserer Zeit betrachtet: Populismus, polarisierte Gesellschaften und postfaktisches Denken? Auch Naím forderte von der Tech-Community mehr Engagement für die drögen Probleme der analogen Welt. Es reiche nicht einfach nur Zuschauer zu sein.

Und so ging von dieser DLD vor allem eine Botschaft aus: Digital ist gut. Das Analoge aber muss besser werden.

