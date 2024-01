Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

DLD-Konferenz 2024: KI im Fokus

Seit 18 Jahren zieht die Digital Life Design (DLD) prominente Vertreter der Tech-Branche nach Bayern. Heute beginnt die Konferenz in München unter dem Motto "Dare to know!". Künstliche Intelligenz ist das dominierende Thema – aber nicht das einzige.