DLD-Konferenz 2023: Kann Deutschland Zukunft?

Was wird die nächste große technologische Revolution? Da sind die Fachleute sich nicht sicher. Kommt sie aus dem Feld der Künstlichen Intelligenz? Oder vielleicht aus dem Quanten-Computing? Nur über eines scheinen sich viele einig zu sein: Aus Deutschland wird sie nicht kommen.

Keine Innovationen mehr?

"Wir sind in den letzten 75 Jahren nicht so gut gewesen", sagt Rafael Laguna de la Vera, Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND). "Wir haben auf Innovationen von vor 120 bis 150 Jahren unseren Wohlstand aufgebaut. Aber die großen neuen Technologien, die Computerindustrie, die Internetindustrie, die Smartphone-Industrie, die fanden vor allem woanders statt."

Rafael Laguna de la Vera ist einer der Gäste auf der diesjährigen DLD-Konferenz. DLD, das steht für "Digital, Life, Design". Die Veranstaltung von Hubert Burda Media soll führende Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Medien in Kontakt miteinander bringen, um über die große technologischen Herausforderungen unserer Zeit zu sprechen.

Deutschland im Rückstand

Oft in den Gesprächen dabei: Eine Portion Frust über den aktuellen Stand der deutschen Industrie. "Ich glaube, der Wille ist da", sagt Niko Mohr, Experte bei McKinsey für neue Technologien. "Die Bundesregierung hat sehr viel Geld in die Hand genommen, um insbesondere das Feld der Quanten-Technologien weiter zu fördern."

Dennoch lägen auch bei der Zukunftstechnologie des Quanten-Computing vor allem andere Hemisphären vorne: "Ich sage immer ganz gerne, die Amerikaner und die Asiaten sind schon aus dem Startblock raus und wir sind noch auf dem Weg zum Schwimmbecken."

Was lässt sich noch aufholen?

Ein Versuch, diesen Rückstand aufzuholen, ist die Bundesagentur für Sprunginnovation. Diese wurde 2019 gegründet und verfolgt das Ziel, Projekte mit gesellschaftlichem Wert zu fördern, von denen nicht nur Deutschland und Europa, sondern die ganze Welt etwas haben könnte. "Eine Sprunginnovation ist eine, die unser Leben verändert", erklärt der Direktor der Agentur, Rafael Laguna de la Vera. "Hoffentlich zum Positiven." Und solche bräuchte es dringend. Denn Deutschland habe sich zu lang auf eher gemächliche Innovationen verlassen.

"Irgendwann bricht die Kontinuität aber durch eine Disruption ab", sagt Laguna de la Vera. "Wenn man jetzt Verbrennungsmotorenbauer ist, dann weiß man, was ich meine. Und häufig ist es so, dass die etablierte Industrie so tief in Pfadabhängigkeiten steckt, dass sie auf eine Veränderung nicht schnell genug reagieren kann. Und dann geht es wirklich ans Firmensterben."

McKinsey-Experte Niko Mohr sieht die Herausforderungen vor allem im Software-Bereich. Er erinnert an die Zeit vor fünfzehn bis zwanzig Jahren, als Internet-Tauschbörsen auf einmal die Musik- und Medienindustrie auf den Kopf stellten und die Einnahmen massiv einbrachen. "Diese Transformation", so sagt er, "ist längst auch in den klassischen Industrien angekommen."

Grund zum Optimismus

Doch die Experten sehen auch Grund zum Optimismus bei Zukunftstechnologien: "Deutschland hat exzellente Forschungseinrichtungen", betont Niko Mohr. "Die Max-Planck-Institute und die Fraunhofer-Institute sind großartige Forschungseinrichtungen, wo auch Forschung in diesen Bereichen betrieben wird."

Denn bei diesen Technologien, so betont Rafael Laguna de la Vera, ginge es nicht nur darum, Geld zu verdienen. Sondern auch darum, mithilfe von Technologie saubere Energie und eine bessere und effizientere Welt zu schaffen.

"Es gibt sie, die schon aufgegeben haben, die einfach sagen, die Welt geht eh unter", meint der SPRIND-Direktor. "Aber das ist nicht die Richtung, die uns nach vorne bringt. Das wird die Probleme der Welt nicht lösen. Das schaffen wir nur, indem wir grundlegend das Energieproblem lösen, was auch dazu beitragen wird, dass wir das Umweltproblem lösen, das Ernährungsproblem lösen, und so weiter. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir nur mit besserer Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Ordnung bringen."