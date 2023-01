DLD 2023: Wie sieht die Werbung der Zukunft aus?

Nach einem Jahr Corona-Pause findet die DLD-Konferenz von Hubert Burda Media wieder physisch in München statt. Köpfe aus Wirtschaft, Politik und Medien versammeln sich, um über Chancen und Risiken von Technologie für die Gesellschaft zu diskutieren.

Dieses Jahr ganz oben auf der Agenda: Generative künstliche Intelligenz. Tools wie DALL-E und ChatGPT können auf Anfrage in Sekunden Bilder oder Text generieren, und stehen im Internet frei zur Verfügung. Das hat das Potential, das Internet für immer zu verändern.

KI in der Werbung?

Auch Florian Haller glaubt an die Technologie. "Wir schauen uns natürlich an, mit welchen technologischen Möglichkeiten wir Kreativität auch unterstützen und beschleunigen können", sagt der Chef der Serviceplan Group, eine der größten deutschen Werbeagenturen mit Sitz in München, die weltweit aktiv ist.

Seine Agentur experimentiert bereits mit den Werkzeugen der künstlichen Intelligenz: "Ich glaube, unsere Arbeit wird noch wertvoller, und auch besser, schneller und effizienter, als wenn wir diese Tools nicht hätten."

Bedrohung oder Chance?

Eine feste Strategie zum Einsatz der Technologie gäbe es bei seiner Agentur zwar noch nicht, dafür seien auch Fragen der Urheberrechte und der Monetarisierung noch nicht abschließend geklärt. Aber Haller betont: "Ich glaube, der ganz wichtige Punkt bei diesen Entwicklungen ist, dass wir das nicht als eine Bedrohung wahrnehmen, sondern als eine Chance."

Deutschland sei tendenziell vorsichtiger mit neuen Technologien als anderer Länder. "Eigentlich komisch, weil wir ja ein Land sind, das unter anderem über Technologie seinen Reichtum begründet hat. Aber da gibt es eine große Zurückhaltung bei uns in der Bevölkerung und auch auf der Industrieseite."

Werkzeug statt Ersatz

Aber wird die künstliche Intelligenz möglicherweise menschliche Jobs ersetzen? Daran glaubt Haller nicht. "Photoshop hat auch nicht dazu geführt, dass unsere Fotografen nichts mehr zu tun hatten", sagt er. "Und das kleinste Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir zu viele Leute rumsitzen haben. Es ist für uns ein Riesenthema, gute junge Leute zu begeistern. Am Ende des Tages ist da alles, was Effizienz bringt, auch sehr willkommen."

Stattdessen könnte die KI ein Alltagswerkzeug in seiner Branche werden – so wie andere Software auch. "Ich möchte sie eigentlich als ein Hilfsmittel sehen, als eine Möglichkeit, effizienter zu werden. Und mein Verdacht ist natürlich schon auch, dass da auch wieder ein paar Arbeitsplätze hinfällig werden können, zum Beispiel für einfache textliche Tätigkeiten. Aber die können wir dann investieren in hochwertigere kreative Tätigkeiten. Wenn dann ein paar Texte für die Gartengeräte-Saison 2023 auf Amazon von der KI geschrieben werden, dann ist das vielleicht auch nicht das Schlimmste."

Die Zukunft der Werbung

Und möglicherweise kommt dieses Werkzeug zur genau richtigen Zeit: "Wir sehen gerade in Untersuchungen, dass durch die vielen technischen Möglichkeiten, die man heutzutage einsetzt, sich Menschen mehr bedrängt und belästigt fühlen von Werbung."

Das muss nicht so sein, glaubt der Agentur-Chef. "Ich glaube, die ganze faszinierende technologische und digitale Entwicklung, die wir jetzt im Moment haben, darf uns nicht den Blick verstellen vor der zentralen Frage: 'Wir erreichen wir wieder die Herzen der Menschen?'"