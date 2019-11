Disney steigt ins Streaming-Geschäft ein

Der Wettkampf um die Gunst und das Geld der Zuschauer geht in die nächste Runde: In den USA startete am 12. November ein neuer Streamingdienst – nämlich "Disney+". Er ist einer der größten und stärksten Konkurrenten für Dienste wie Netflix oder Amazon.

Wenn man alle großen Streaminganbieter und deren monatliche Grundkosten in den USA zusammenrechnet, kommt man schnell auf über 100 Dollar im Monat. Warum sich dann noch Disney+ anschaffen und welcher Anbieter wird in dem Spiel verlieren müssen? Diese Frage geht beim Sender CBS an Bob Iger, den Chef von Disney, derzeit einer der mächtigsten Männer in Hollywood.

Disney setzt auf bekannte und beliebte Figuren

"Der Disney+ Service bietet Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic", erklärt der Disney-Chef. "Wir sind in einer einzigartigen Marktposition und auch wenn wir in der Realität mit anderen konkurrieren, gibt es doch nur uns mit dieser Kollektion."

Ganz klar, der Mann hat Selbstbewusstsein und das darf er wohl auch haben. Disney verspricht sich einiges von seinem neuen Angebot. Mickey Maus, Star Wars und auch die neu dazugekauften Simpsons gibt es nun "on demand", wann immer es der Zuschauer wünscht und rund um die Uhr. Die Fans dieser starken Marken sind in der Regel treu und so baut der Konzern auf einen starken Start ins Streaminggeschäft. Vor allem weil Disney+ nicht nur Altbekanntes zeigt, sondern auch viele Neuproduktionen im Gepäck hat wie zum Beispiel die Serie "The Mandalorian" aus dem Star Wars Universum.

Forky und Jeff Goldblum bekommen je ihre eigene Sendung

Dabei handelt es sich um eine Art Weltraum-Cowboy-Saga, die zeitlich nach dem sechsten Teil der Star Wars Filme spielt. In der Hauptrolle ist Pedro Pascal zu sehen. Mit dabei ist außerdem der deutsche Regisseur Werner Herzog.

Disney+ setzt auf den Kultfaktor vieler Figuren aus Pixar Filmen und hat zum Beispiel dem Charakter aus "Toy Story 4", dem zusammengeklebten "Forky", eine ganze Serie gewidmet. Schauspieler Jeff Goldblum geht den Dingen gleich in einer ganzen eigenen Reality-Show auf den Grund, in schräg, lakonisch- humorvoller Art. Alle Disney, Star Wars und Pixarfilme sollen auf der Plattform verfügbar sein, außer denen, die gerade aktuell im Kino sind.

Disney unterbietet Streamingdienste wie Netflix im Preis

Für Amazon oder Netflix ist der Start des Giganten im Streamingsegment eine echte Herausforderung, zumal Disney mit einem Monatsbeitrag von knapp sieben Dollar günstiger ist als etwa Netflix. Dabei bietet Disney in den USA einen weiteren Deal an: Dort kann man die mittlerweile ebenfalls zu Disney gehörenden Anbieter Hulu und den Sportsender ESPN im Dreierpaket kaufen für knapp 13 Dollar im Monat. Ein spannender Deal für alle, die erwachseneren Inhalt auf Hulu und Sport auf ESPN schauen wollen.

Der Anfang lief allerdings etwas holprig für Disney+: Weil die Nachfrage sehr groß oder die Server überlastet waren, stockte bei vielen Abonnenten gleich am Dienstag die Übertragung. Offensichtlich sind diese technischen Probleme nun allerdings gelöst.

Für Deutschland wurde der Starttermin gerade bekanntgegeben: Disney+ soll ab dem 31. März 2020 verfügbar sein. Was der Dienst in Deutschland kosten soll ist noch nicht offiziell bekannt.