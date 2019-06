Digitalministerin konzentriert sich auf Frauen und Mixed Reality

Mit drei neuen Forschungszentren in München, Würzburg und Nürnberg will der Freistaat Bayern die Entwicklung von sogenannter Virtual Reality und Augmented Reality voranbringen. Im aktuellen Doppelhaushalt stünden für diese Technologien 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Digitalministerin Judith Gerlach im Wirtschaftsausschuss des bayerischen Landtags. Bis September soll zunächst in München das Anwenderzentrum "XR Hub" angesiedelt werden - es wird jährlich mit 500 000 Euro unterstützt. Im März 2020 folgen die regionalen XR-Zentren für Unter- und Mittelfranken. Beide erhalten für das Jahr ebenfalls in Summe eine halbe Million Euro. Gerlach spricht von einem virtuellen Dreiklang für Bayern.

💡 Was ist XR?

XR ist die Abkürzung für jegliche Art von Mixed Reality. Dazu zählen insbesondere Virtual Reality (zu sehen mit Hilfe von Brillen, die digitale Welten zeigen, bei denen der Betrachter oft eine 360-Grad-Sicht hat. Dreht oder schwenkt er oder sie den Kopf, dann bewegt sich auch das Bild mit) und Augmented Reality (hier wird die Realität von virtuellen Bildern überlagert, wie z.B. beim beliebten Handy-Spiel Pokemon Go).

Hochkarätige IT-Experten fördern Frauen

Gerlach gab außerdem bekannt, dass sich 300 Frauen für das erste Talentförderprogramm Bayfid für Digitalberufe beworben hätten. Jährlich sollen 50 junge Frauen zwischen 18 und 30 Jahren daran teilnehmen. Ihnen stünden Paten aus der Branche zur Seite - darunter Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland, und Professor Sami Haddadin vom Lehrstuhl für Robotik an der TU München.

Kritik an den Digitalplänen kommt von der Opposition im Landtag. Gerlachs Frauenförderung sei „eine glänzende Verpackung ohne Inhalt“, hieß es von SPD und FDP. Die Grünen halten Gerlachs Pläne für "unambitioniert“.

Frühförderung von Mädchen wäre nötig

Bayerns Digitalministerin will so den digitalen Gender Gap schließen; das ist sicher ein wichtiges Ziel. Deutschland und auch Bayern hat definitiv zu wenige ProgrammiererInnen und der Frauenanteil ist seit Jahren, mit noch nicht mal einem Viertel Studienanfängerinnen im Fach Informatik, erschreckend gering. Mehr Frauen für das Fach zu begeistern würde dabei auch den allgemeinen Mangel an ExpertInnen ein wenig lindern. Über Bayfid hinaus bräuchte es aber zum Beispiel Initiativen an Schulen, um dort Mädchen für digitale Technologien zu begeistern. Dafür bräuchte Judith Gerlach allerdings mindestens den Kultusminister und einen gemeinsamen Plan. Über eine solche Kooperation war aber bislang nichts zu erfahren.

Startups sollen digitale Wende im Freistaat anschieben

Ein weiterer Punkt auf Gerlachs To-Do-Liste ist die Förderung von Startups, die den digitalen Wandel in Bayern vorantreiben sollen. Kürzlich hatte die Digitalministerin ein Gründerzentrum in Aschaffenburg eröffnet. Insgesamt wurden in Bayern seit 2016 19 solcher Zentren gegründet. Die Fördergelder kommen allerdings aus dem Wirtschaftsministerium. Fraglich deshalb, welche Rolle die Digitalministerin hier wirklich spielt. Kritiker bemängeln, dass das Gerlachs Ministerium ohnehin zu schwach aufgestellt sei, um Großes zu bewirken. Vier Millionen Euro stehen jährlich zur Verfügung, um digitale Leuchtturmprojekte zu unterstützen. Das Ministerium soll demnächst knapp 100 Mitarbeiter haben. Zum Vorwurf ihr Digitalministerium habe kaum Kompetenzen, und könne deshalb auch nur wenig gestalten, sagte Gerlach im Wirtschaftsausschuss:

"Es ist jetzt wie es ist. Und ich denke, dass wir uns jetzt einfach auf die Themen konzentrieren sollten.“ Judith Gerlach