Digitalisierung von Autos bedroht Datenschutz

Volkswagen will seine Datendienste im Auto verbessern und kauft sich dafür den Sachverstand des Digitalisierungsdienstleisters Diconium in Stuttgart ein. Die Wolfsburger erwerben für eine unbekannte Summe eine Beteiligung von 49 Prozent an der Firma, die rund 800 Mitarbeiter in Deutschland, Portugal, den USA und Indien beschäftigt. Diconium hilft Unternehmen, die sich eine Onlinestrategie zulegen wollen und beispielsweise nicht wissen, welche Daten sie für ihre Geschäfte erheben sollen und wie sie diese am besten auswerten.

PKW als Smartphone auf Rädern

VW will mit den eigenen Fahrzeugen am besten ständig in Kontakt bleiben und selbst verschiedene Dienste anbieten. Ähnlich wie der US-Konkurrent Tesla dies bereits praktiziert, sollen die Besitzer von e-Autos kabellose Updates über eine Funkschnittstelle bekommen. Gut möglich, dass der Fahrer am Morgen in sein Gefährt einsteigt und merkt, dass es über Nacht ganz neue Eigenschaften dazu bekommen hat. VW will seinen Kunden auch automatisches Bezahlen im Fahrzeug anbieten. Damit würde man womöglich in Konkurrenz zu Finanzdienstleistern wie PayPal, aber auch zu Konzernen wie Google und Apple, mit deren Bezahldiensten Google Pay und Apple Pay treten.

Will EU den gläsernen Autofahrer?

Verbraucherschützer werden inzwischen sehr hellhörig und mahnen, dass die in modernen und autonomen Autos anfallenden Daten hochsensibel seien. Kritik richtet sich dabei gegen einen Entwurf der EU-Kommission, zu in Fahrzeugen eingebauten Sicherheitssystemen. Die EU-Regelung würde nach Ansicht des Bundesverbands der Verbraucherzentralen in Berlin (vzbv ) weit übers Ziel hinausschießen. Konkret geht es insbesondere um den Artikel 7 des Entwurfs, wonach neue Fahrzeuge für die Zulassung mit einer ereignisbezogenen Datenerfassung ausgerüstet sein müssen. Möglich wäre es nicht nur, den Hergang eines Unfalls festzuhalten, sondern genauso, das Fahrverhalten permanent zu dokumentieren. Wer, wie schnell fährt, wie häufig Notbremsungen macht, oder auch wie laut im Fahrzeug Musik hört - das alles ließe sich zumindest theoretisch speichern und auswerten.

Unternehmen haben großen Datenhunger

Diese Pflicht zum Einbau eines Unfalldatenspeichers öffnet deshalb die Büchse der Pandora, glauben die Verbraucherschützer. Sie bemängeln, dass die Sicherheit im Straßenverkehr dadurch nicht verbessert werde, gleichzeitig aber der Grundstein gelegt werde für eine massive Generierung von Daten. Auf diese Daten wären Autobauer, Händler und Werkstätten genauso scharf, wie zum Beispiel Anbieter von Navigations- und Wetterdiensten, so der vzbv. Noch kritischer wird es, wenn Versicherungskonzerne auf solche Daten Zugriff bekommen würden. Konflikte mit dem Datenschutz scheinen bei der angepeilten EU-Regelung programmiert.