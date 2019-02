Digitalisierung in Europa: Weniger reden, mehr ausprobieren

Das Vodafone Institut, der Berliner Think-Tank des Technologiekonzerns für Gesellschaft und Kommunikation, hatte zu einem europäischen Digitalgipfel nach Berlin eingeladen. In ihrer Keynote forderte Bundekanzlerin Angela Merkel entschlossenere Antworten und schnellere Lösungen, damit Europa im digitalen Zeitalter attraktiv bleibt und international mithalten kann.

"Nicht alle auf der Welt teilen die Werte, nach denen wir in Europa arbeiten, wirtschaften und leben. Deshalb müssen wir als Europäer unsere Wettbewerber im Blick haben und trotzdem selbstbewusst unseren eigenen Weg gehen. Europa muss eigene Antworten auf datengetriebene Geschäftsmodelle geben. Aber wir können nicht immer nur unsere Eigenheiten beschreiben und mit den Antworten bleiben wir hinterher." Angela Merkel

Merkel sieht Europa zwischen den großen Polen USA, wo Daten überwiegend bei privaten Unternehmen liegen, und China, wo der Staat Zugriff auf alle personenbezogenen Informationen hat.

Mehr internationale Zusammenarbeit

Man brauche global verbindliche Rahmenbedingungen für die Digitalwirtschaft, dafür sei eigentlich G20 das richtige Forum – aber dort sei man weit von Gemeinsamkeiten entfernt, sagte die Kanzlerin mit einem Seitenhieb auf US-Präsident Donald Trump. Für den nächsten EU-Rat habe sie eine Diskussion über den Industriestandort Europa angeregt. Man müsse klären, ob das Regelwerk in der EU genügend Freiraum für Unternehmen lasse.

Nicht genügend Bandbreite in der Uckermark

Die digitale Infrastruktur in Deutschland nannte Merkel nicht ausreichend. Zwar könne man die großen Städte mit Breitband verbinden, aber in ihrem Wahlkreis in der Uckermark sehe es da schon düsterer aus. Außerdem wollten die Menschen nicht nur eine Anbindung aller Haushalte, sondern auch mobil eine möglichst flächendeckende Abdeckung mit Standard 5G. Das werde es aber nicht geben, angestrebt werde zunächst 4G.

"Wenn man öfter durch die Brandenburgischen Wälder fährt, dann wäre man ja schon über 2G-Verfügbarkeit auf der Landstraße erfreut." Angela Merkel

Angela Merkel meint dabei den in die Jahre gekommen Mobilfunkstandard GSM.

Auch den Fachkräftemangel müsse man im Blick haben und noch mehr in Schulen dafür werben, sich digitale Fähigkeiten anzueignen und sich nicht auf traditionelle Berufe zu konzentrieren: 'Es geht nicht um die Frage, ob wir künftig weniger Arbeitsplätze haben, sondern ob wir die richtige Ausbildung für die Jobs der Zukunft haben werden."

Roboter stehlen uns nicht die Arbeitsplätze

Eine Antwort darauf zu geben, versuchte Sami Haddadin, Professor für Robotik und Systemintelligenz an der TU München. Bislang seien Roboter vor allem in Fabrikhallen, z.B. der Autoindustrie, tätig, und könnten nicht mehr als die immer gleichen, stupiden Arbeitsschritte ausführen.

Sein Institut hat inzwischen beeindruckende selbstlernende Roboter entwickelt. Doch: Schachcomputer könnten eben nur Schach spielen, aber niemals Halma oder Backgammon.

"Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, dass die Maschinen kreativ werden. Sie werden sicher irgendwann besser Schach spielen als unsere Großmeister, denn wir setzen Wissenschaft ein, um das zu perfektionieren – aber wo ist denn die Maschine, die das Schachspiel erfunden hat?" Sami Haddadin, Professor für Robotik und Systemintelligenz an die TU München

Wenig Vertrauen der Bürger in den Staat

Ob Roboter oder Mobilfunkausbau – Europäer haben nur begrenztes Vertrauen in ihre politischen Institutionen, wenn es um Digitalisierung geht. Das hat eine aktuelle Vergleichsstudie des Vodafone Instituts mit 9.000 Teilnehmern in neun Ländern ergeben.

Nur ein Drittel der Befragten in Europa glauben, dass ihre Regierungen die notwendigen Fähigkeiten haben, die Digitalisierung voranzutreiben. Lediglich 40 Prozent meinen, dass sie überhaupt den Willen haben, das zu tun. Und magere 28 Prozent haben den Eindruck, dass sie ihre Daten ausreichend schützen.

Deutschland liegt im Mittelfeld. Allerdings trauen die Menschen hierzulande ihren Politkern eher wenig zu. Deutsche wünschen sich vor allem Investitionen in Bildung, digitale Infrastruktur und mittelständische Unternehmen.

Ganz anders sieht es in Asien aus: Dort wurde Indien herausgegriffen, ein Land, in dem eine regelrechte Digital-Euphorie herrscht. Über 80 Prozent trauen ihrer Regierung zu, das Thema anzupacken; drei Viertel der Befragten sehen sie auch dafür gerüstet. Auch in den USA sind die Bürger deutlich positiver eingestellt als in Europa.

Österreich als Vorreiter?

Anders an das Thema Digitalisierung heranzugehen versucht gerade die österreichische Ministerin für Wirtschaft und Digitalisierung, Margarete Schramböck. Sie war vor ihrem Einstieg in die Politik als Managerin in der Wirtschaft tätig, zuletzt als CEO beim österreichischen Mobilfunkanbieter A1.

Sie versuche Digitalisierung von den NutzerInnen her zu denken, sagte sie in Berlin, um innerhalb von neun Monaten einen gesetzlichen Rahmen für ein digitales Bürgerportal zu schaffen. Ein ambitioniertes Ziel für die üblicherweise schwerfälligen Verwaltungen auf Bundes-, Länder und Kommunalebene. Aber, so Schramböck: "Wir dürfen nicht immer mehr Papierberge produzieren, wir müssen Dinge einfach machen."