Digitalisierung im Hotel: Ein Weg aus der Krise mit Hürden

Eines der beherrschenden Themen im Hotel- und Gaststättengewerbe nach zwei Jahren Corona-Krise ist der Mangel an Beschäftigten. Fach- und Hilfskräfte haben in der Coronakrise die Branche gewechselt und viele Betriebe suchen händeringend Ersatz. Da könnte zumindest Businesshotels ein Trend helfen, den sich offenbar eine wachsenden Zahl von Geschäftsreisenden wünscht: Ein- und Auschecken an der Rezeption am liebsten digital mit ein paar Klicks auf dem Smartphone.

Businessbereich: Unpersönlich aber schnell

"Im Businessbereich gibt es einen großen Wunsch nach Digitalisierung und wenig Kontaktpunkten mit der Rezeption", sagt Tobias Warnecke, Geschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland. In der kommenden Woche trifft sich der Verband zum Deutschen Hotelkongress im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Das Motto: "Hotel der Zukunft - digital. innovativ. vielfältig."

5-Sterne Ressort: Persönliche Gästebetreuung

Dabei sind die Bedürfnisse innerhalb der Branche so vielfältig, wie die Zielgruppen der Reisenden. Zum Beispiel im Fünf-Sterne-Ressort "Der Öschberghof": Im Gegensatz zu einem Business-Hotel werden hier die Gäste schon vor der Tür persönlich empfangen. Ein Concierge begleitet sie bis zu ihrem Zimmer. Und die Rezeption ist viel mehr als Ein- und Auschecken: Eine Familie will an der Rezeption Räder mieten, andere haben Fragen zur Umgebung oder spezielle Wünsche das Essen betreffend. Das geht nur im persönlichen Kontakt.

Digitale Unterstützung im Hotelmanagement

Dennoch nutzt auch das Fünf-Sterne-Hotel verstärkt die Möglichkeiten der Digitalisierung, sagt Hotelmanager Michael Artner. Das reicht von der Kundenakquise bis zum Fragebogen im Nachgang des Aufenthalts. Im laufenden Betrieb werden Beschäftigungszeiten und Überstunden sekundengenau abgerechnet – das sei ein schlagkräftiges Argument bei der Suche nach dringend benötigten Fachkräften, so Artner.

Fehlermeldung mit der App

Es gebe eine Smartphone-App, über die Hinweise auf Gästewünsche oder notwendige Reparaturen gegeben werden können. Entdeckt der Zimmerservice zum Beispiel einen losen Handtuchhalter, kann er via App direkt die Haustechnik informieren. Auf diese Art kämen täglich rund 50 Tickets zusammen. Und auch das Hotelgebäude wird immer digitaler: So würde in Veranstaltungsräumen beispielsweise der Sauerstoffgehalt gemessen und die Lüftung entsprechend angepasst.

Getränke- und Essenseinkauf mit Computerunterstützung

Digitalisierung helfe auch beim Einkauf: Mit Hilfe von Computerprogrammen könne man besser sehen, wie viele Lebensmittel wirklich gebraucht werden, sagt Verbandsmann Warnecke. Andere Häuser probieren Serviceroboter aus, die zum Beispiel kellnern. Auch der Einsatz von Sprachdiensten wie "Alexa" in den Zimmern wurde erwogen. Doch das wecke bei einigen Gästen den Verdacht, dass mitgehört werde. "Viele Hotels sind da vorsichtig", erklärt Warnecke.

Schwierigkeiten bei technischen Schnittstellen

All das zeigt: Digitalisierung spielt in der Branche seit Jahren eine wachsende Rolle und wird nach Einschätzung von Warnecke noch wichtiger. Hotels hätten zwar mit als erste mit Bewertungen von Kunden im Internet zu tun gehabt. "Aber wir müssen noch viel tun." So gebe es ein großes Defizit bei technischen Schnittstellen der verschiedenen Anwendungen mit dem Managementsystem der Hotelverwaltung, erklärt Hotelmanager Artner. Das kompatibel zu machen, koste jeweils mehrere Tausend Euro und sei sehr abhängig von den jeweiligen Anbietern.

Viele buchen ihr Hotel übers Internet

Auch beim Buchen von Zimmern müssen viele Hotels digital noch aufholen: Viele Menschen buchen ihr Hotel inzwischen über das Internet. Suchmaschinen wie Google registrieren nach zwei Corona-Jahren, dass die Zahl der Suchanfragen nach Hotels in Deutschland sogar über dem Vor-Pandemie-Niveau liegt. Lutz Behrendt verantwortet bei Google Deutschland den Reisesektor und konstatiert bei der Suche nach "Last Minute Urlaub" ein Plus von 1075 Prozent.

Neue Such-Trends nach der Pandemie

Die Abfragen zeigten auch neue Trends infolge der Pandemie, so Behrendt. Es werde etwa nach Unterkünften gesucht, die Hunde erlaubten oder in denen man mehr als 30 Tage übernachten kann. "Staycation" ist der englische Fachbegriff dafür, eine Kombination aus "Stay" für (länger) bleiben und "Vacation" für Urlaub oder Ferien machen.

Hotel-Internetseiten ohne Buchungsmöglichkeit

Gerade beim Onlinemarketing und -vertrieb müssten viele in der Branche noch besser werden, räumt Verbands-Geschäftsführer Warnecke ein. Zwar hätten im Grunde fast alle Häuser eine Homepage, aber auf der Seite dann längst nicht alle eine Online-Buchungsoption. Dabei haben erst im vergangenen Jahr die Hotels erfolgreich am Bundesgerichtshof erstritten, dass sie auf der eigenen Internetseite ihre Zimmer ungestraft günstiger anbieten können als etwa auf Buchungsportalen wie Booking.com, HRS oder Expedia. Die Plattformen dürften dies nicht über sogenannte Bestpreisklauseln in ihren Verträgen unterbinden, entschied der Kartellsenat.

Hotels wollen Abhängigkeit von Buchungsportalen verringern

Auf den Buchungsportalen werden Provisionen fällig. Auch deswegen wollen die Hotels die Abhängigkeit von den Portalen reduzieren. 30, manchmal bis zu 60 Prozent der Buchungen kämen auf diesem Weg, sagt Warnecke. Doch sich von den Portalen zu lösen sei nicht so einfach. "Die Portale versuchen sich zwischen Hotel und Gast zu drängen." So würden beispielsweise Mailadressen nicht herausgegeben, wodurch eine direkte Kommunikation mit dem Gast zumindest erschwert werde.

Digitaler Meldeschein und bessere Internetanbindung

Neben der Liste dessen, was die Hotels selbst tun können, gibt es darüber hinaus strukturelle Veränderungswünsche, bei denen die Digitalisierung den Hotels helfen könnte. So würde es aus Sicht der Fachleute enorm helfen, wenn der Meldeschein endlich digitalisiert werde. Noch immer muss - gesetzlich vorgeschrieben - hier eine handschriftliche Unterschrift drunter. Und auch wenn WLAN auf jedem Zimmer inzwischen selbstverständlich sein sollte, hapere es in vielen Ecken Deutschlands weiterhin an der Internetversorgung. Das sei ein klarer Standortnachteil, sagt Warnecke. "Ein Hotel kann nicht einfach woanders produzieren."