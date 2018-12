Digitalgipfel: Länger Leben mit KI?

Die Erwartungen, die an diese Technologie geknüpft werden, sind hoch, und in kaum einem Gebiet scheinen Optimisten ein so großes Potenzial ausmachen zu können wie im Gesundheitsbereich. So können KI-Programme heute schon mit einer höheren Zuverlässigkeit Hautkrebs erkennen als Ärzte. Auch anderen Krebsarten erkennen die Medizin-Algorithmen zuverlässiger als ihre menschlichen Pendants. „Software wird den Arzt nicht ersetzen, aber unterstützen“ sagt Martin Pregler. „Die KI könnte zum Beispiels sagen: Schau Dir diesen Bereich mal genauer an....Am Ende entscheidet aber immer der Arzt.“

Israel ist Vorreiter

Künstliche Intelligenz kann bei der Diagnostik helfen, die eigentliche Interpretation der Ergebnisse soll aber immer dem Arzt obliegen. „Das ist ein wenig wie bei der Rechtschreibprüfung von Textverarbeitungsprogrammen, wenn bestimme Worte rot unterringelt werden“, sagt Franz Pfister, selbst Arzt und Gründer des Medizin-Start-Ups Digital Helix. Was er damit meint: Die Software assistiert den Arzt bei Dingen, die eine Software besser kann, etwa das Erkennen von Mustern, Problemen und Fehlern. Pfister glaubt, dass KI vor allem bei chronischen Erkrankungen zum Einsatz kommen könnte, im Bereich des Langzeit-Monitorings bei Krankheitsbildern, wie etwa Parkinson oder chronischer Herzinsuffizienz. „Wir stehen, was KI angeht, noch ganz am Anfang. Aber es ist gut, dass wir langsam aufwachen“, sagt der Mediziner. Neben mehr Geld und besseren Möglichkeiten, sich zu vernetzten, müsste auch der Zugang zu Daten erleichtert werden, findet Pfister. Israel beispielsweise sei Vorreiter im Bereich der KI-Medizin, dort seien Gesundheitsdaten öffentlich gemacht worden – in anonymisierter Form natürlich.

KI hat Potenzial

„Wir sollten uns nicht sperren und diese Innovation“ blockieren, meint Pfister. Und in der Tat: Andere Länder, wie etwa China, sind Vorreiter in Sachen KI. Auch im Silicon Valley wird immens in diesen Bereich investiert. Ob Deutschland und Europa hier Anschluss halten können, werden die kommenden Jahre zeigen. Klar ist: Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, dazu beizutragen, dass Ärzte sich in Zukunft noch mehr auf den Patienten konzentrieren können.