Digitalgeld: Bahamas überflügeln Facebook, China und EU

Libra, Diem, war da nicht was? Facebook wollte doch seine eigene Währung ins Leben rufen, möglichst schnell. Doch erst kam die Umbenennung, dann - nichts. Auf Anfragen nach dem Stand der Dinge reagiert die schweizer Diem-Association nach Tagen mit einer knappen Standardantwort: "Leider können wir derzeit keine Interviews geben und keine aktuellen Informationen bekannt geben."

Dann noch der Verweis auf die eigene Internet-Seite, aber auch dort: nichts, zumindest nichts Neues. Die letzte Pressemitteilung stammt vom 15. Dezember 2020 und annonciert die Ernennung von Christy Clark zur Stabschefin bei Diem. Welche Aufgaben eine Stabschefin hat, wird dabei nicht geklärt. Clark ist eine Ex-Bankerin und PR-Frau mit Beziehungen in die US-Politik, soviel erfährt man immerhin.

EU plant Bollwerk gegen Kryptowährungen

Vielleicht ist das ja auch ein Hinweis, wo das Projekt Diem momentan feststeckt – im politischen Geflecht zwischen alter und neuer US-Regierung, zwischen Brüssel und Washington, zwischen den verschiedenen Zentralbanken.

Klar ist jedenfalls, dass die Europäische Kommission mit Libra nicht viel anfangen kann. Sie versucht derzeit eine Verordnung auf den Weg zu bringen, um Kryptowährungen einzuhegen. In dem Regelwerk, das derzeit im Europäischen Parlament überarbeitet wird, geht es um strenge Eigenkapitalanforderungen, um Auflagen zur Verwahrung von Vermögenswerten und um Beschwerdeverfahren für Anleger. Die EU-Abgeordneten sollen mit ihren Beratungen bis zur Sommerpause fertig sein, um das europäische "Bollwerk gegen Kryptowährungen", wie Verordnung schon mal bezeichnet wurde, möglichst zügig umzusetzen.

Digitalwährungen nicht in die Hände von privaten Konzernen

Der Widerstand von Staaten und Zentralbanken gegen Libra beziehungsweise Diem sei von Anfang an absehbar gewesen, sagt Klaus Prochaska von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Die Organisation ist im Auftrag verschiedener deutscher Ministerien tätig, um die Entwicklungsarbeit zu koordinieren. Prochaska ist Experte für Digitalwährungen und versucht dabei das Potenzial von sogenannten CBDC (Central bank digital currencies) auszuloten. Für ihn ist klar, dass die neuen Währungen nicht in die Hände von Privatunternehmen gehören. Zentralbanken könnten mit digitalen Währungen dagegen ganz andere Ziele verfolgen, zum Beispiel Krisen wie die aktuelle zu bewältigen oder aber Inklusion.

"Der Staat dient der eigenen Bevölkerung, ein Privatunternehmen dient dem Profit." Klaus Prochaska, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

Digitales Geld als Chance für ärmere Menschen

Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern haben große Teile der Bevölkerung keinen Zugang zum Geldsystem. Das ist ein Problem, wenn etwa staatliche Hilfsgelder an Bedürftige überwiesen werden sollen. CBDC könnten das lösen, indem etwa ein simpler Code auf ein Handy geschickt wird. Durch das digitale Geld könne dabei die wirtschaftliche Entwicklung in solchen Ländern insgesamt angeschoben werden, hofft Prochaska.

Sand-Dollar ist erstes Digital-Geld

Und so ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass nicht die EU oder die USA als Erstes eine digitale Währung eingeführt hat, sondern ein viel weniger wohlhabendes Land: die Bahamas. Der Inselstaat startete in diesem Jahr den Sand-Dollar, der eins zu eins an den Bahamas Dollar gekoppelt ist. Die Bürger bekommen nun eine Art Prepaid-Karte, die sie mit Hilfe einer Smartphone-App aufladen und dann zum Bezahlen einsetzen können. Auf den Sand-Dollar soll nun bald der digitale Dollar der Ostkaribischen Union folgen und auch Jamaika steht angeblich schon kurz davor, eine eigene Digitalwährung einzuführen.

Zeitlich befristetes Geld in der Corona-Krise

Es sind also vor allem kleine und wirtschaftlich weniger bedeutende Länder, die die Vorhut bilden. Der direkte Nutzen für die Bevölkerung ist hier am größten. Wobei GIZ-Digitalwährungsexperte Klaus Prochaska zu bedenken gibt, dass auch die Corona-Krise mit einem digitalen Euro teilweise besser handhabbar wäre. So könnte der Staat "Hotmoney" verschicken, das nach einer gewissen Zeit verfällt. Hilfsgelder könnten dadurch sofort einen wirtschaftlichen Schub auslösen. Mitnahmeeffekte ließen sich womöglich auch eindämmen, wenn die digitalen Hilfsgelder nur für bestimmte Zwecke freigegeben würden. Denkbar wäre hier viel.

Digitaler Euro wird noch Jahre auf sich warten lassen

Doch für die Bewältigung der Corona-Krise wird eine digitale Einheitswährung in Europa wohl zu spät kommen. EZB-Chefin Christine Lagarde möchte den "Digi-Euro" innerhalb der nächsten fünf Jahre einführen. Es gibt bislang aber nur vage Pläne, wie er funktionieren soll. Noch ist nicht einmal geklärt, ob die Geschäftsbanken (Deutsche Bank, Postbank, Sparkassen etc.) dabei eingebunden sein sollen, oder ob die EU-Bürger ihre digitalen Guthaben direkt bei der Zentralbank einrichten. Und so mutmaßen manche Experten, dass es auch 2030 werden könnte, bis Europa eine digitale Währung bekommt.

Auch China und Schweden sind noch nicht so weit

China machte letztes Jahr mit einem Testlauf auf sich aufmerksam. Dabei wurden in vier Städten 200 digitale Yuan (ca. 25 Euro) zur freien Verfügung verlost. Ob der Versuch ein Erfolg war, ist unklar. Die Auswertung dauert noch an. Einen konkreten Starttermin für das ganze Land gibt es weiterhin nicht. Bis spätestens Ende 2021 heißt es. Und auch von Schweden, das als Vorreiter für CBDC in Europa gilt, hat noch keinen genauen Zeitplan. Ein Pilotprojekt für die digitale Krona wurde erst kürzlich bis 2022 verlängert.