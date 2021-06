Wie bekomme ich meinen digitalen Impfausweis?

Dreh- und Angelpunkt des digitalen Impfausweises ist ein Zertifikat, das einen QR-Code enthält. Dieses Zertifikat kann man überall vorzeigen, wo ein Immunitätsnachweis verlangt wird. Man kann das Zertifikat aber auch in eine App hochladen und dann einfach das Handy vorzeigen. Es gibt mit CovPass eine eigene App des Robert-Koch-Instituts, die genau für diesen Zweck programmiert wurde.

Impfpass über CovPass oder Corona-Warn-App

Alternativ kann man das Zertifikat aber auch in der Corona-Warn-App hinterlegen, die bereits auf vielen Smartphones installiert ist. Es gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied: In CovPass kann man mehrere Zertifikate hinterlegen, das ist praktisch, etwa wenn sich Ehepartner ein Handy teilen oder man die Immunitätsnachweise der Kinder auf einem Gerät speichern möchte.

Apotheke, Impfzentrum, Arzt: Wo erhält man das Impf-Zertifikat?

Das Zertifikat bekommt man, wenn man vollständig geimpft ist, gültig ist es allerdings erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung, da erst dann eine vollständige Immunisierung erreicht wird. Wer ab dem 11.6. geimpft wird, erhält das Zertifikat vor Ort beim Hausarzt oder im Impfzentrum.

Wer bereits geimpft wurde, der kann sich dieses Zertifikat auch nachträglich ausstellen lassen. Das geht beispielsweise in vielen Apotheken. Welche Apotheken diesen Service anbieten, erfährt man auf der Seite mein-apothekenmanager. Um ein solches Zertifikat zu bekommen, muss man seinen Ausweis vorzeigen und eine Impfbestätigung, etwa einen Eintrag im gelben Impfheftchen.

Wer in einem Impfzentrum geimpft wurde, der soll das Zertifikat in den nächsten Tagen auch automatisch per Post und E-Mail erhalten. In den Bayerischen Impfzentren selbst kann man sich nachträglich noch kein Zertifikat ausstellen zu lassen, das soll sich aber in naher Zukunft ändern.

Beim digitalen Impfpass läuft noch nicht alles rund

Für das Ausstellen eines Zertifikats erhalten die Apotheken vom Staat 18 Euro, für den Bürger selbst ist das Dokument umsonst. Allerdings gab es in den ersten Tagen auch einige Probleme.

Dazu gehört nicht nur, dass das System zeitweise überlastet war. Vor allem Personen, die nur eine Impfung bekommen haben, weil sie bereits eine Corona-Infektion überstanden haben, bekommen offenbar eine Fehlermeldung angezeigt, dass ihr Impfstatus unvollständig ist. Der Fehler soll bis Ende Juni behoben werden.