Digitaler Führerschein startet mit Problemen

Am Donnerstag hat Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer die Einführung des digitalen Führerscheins verkündet.

“Der digitale Führerschein hat das Potenzial, den Alltag von Autofahrern deutlich zu erleichtern. Aufwendige Video-Überprüfung des Führerscheins, beispielsweise für Carsharing oder Mietauto, braucht es nicht, zwischen App laden und losfahren liegt dann nur noch ein Klick auf den digitalen Führerschein.“ - Andreas Scheuer auf einer Pressekonferenz

Obwohl die Software hinter dem digitalen Führerschein bereits seit einigen Tagen voll einsatzbereit sein sollte, können Interessierte das neue Angebot bisher nicht abrufen. Zwar lässt sich die App problemlos herunterladen, eine Einrichtung des ID Wallets scheint aufgrund von Abstürzen aber nicht möglich zu sein. Davon berichten zahlreiche Anwender in den Bewertungen der Android-App. Andere Nutzer sprechen von sehr langen Ladezeiten sowie Fehlermeldungen. Die Gesamtbewertung im Play Store beträgt darum aktuell lediglich 1,1 von 5 Sternen. Auch auf Twitter wird der digitale Führerscheinnachweis stark kritisiert.

Abstürze und Fehlermeldungen

Ein Selbstversuch von der Tech-Test-Seite CHIP schildert die Ausmaße der Störungen genauer: So erschien bei der ersten PIN-Eingabe eine Fehlermeldung und bei allen weiteren Versuchen stürzte ID Wallet derweil schlicht unangekündigt ab. Inzwischen hat sich auch der Entwickler, Digital Enabling GmbH, zu Wort gemeldet. Demnach hätten sich durch eine sehr hohe Last auf das System unerwartete Lastspitzen ergeben. Diese würden insbesondere die Neuinstallation der ID Wallet App beeinträchtigen, sollen jedoch zeitnah mit dem nächsten App-Release behoben werden. Die belastbare Version soll die Versionsnummer 1.7 tragen.

Die Einrichtung erfordert hohe technische Anforderungen. Wer den digitalen Führerschein nutzen will, braucht ein modernes Smartphone sowie einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion. Bei Ausweisen, die zwischen 2011 und 2017 ausgestellt wurden, war diese Funktion optional, seit 2017 ist sie Standard. Wer die Online-Funktion nachträglich freischalten will, muss mit dem Personalausweis ein Bürgeramt aufsuchen. Außerdem ist der Besitz eines EU-Führerscheins im Scheckkarten-Format nötig.

Das war erst Stufe eins - mehr in Zukunft?

Ebenfalls erforderlich ist die App "ID Wallet", die aktuell sowohl in Apples App Store als auch im Google Play Store verfügbar ist. Die App ist eine Art digitale Brieftasche auf dem Smartphone. Entwickelt wurde das Digital-Dokument vom Verkehrsministerium in Zusammenarbeit mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und der Bundesdruckerei. In einer ersten Stufe können Kartenführerscheine in der App auf das Smartphone geladen werden. Der digitale Führerschein wird auf Basis der Daten aus den Zentralen Registern des Kraftfahrt-Bundesamtes ausgestellt.

Verkehrsminister Scheuer hatte die Einführung Ende Oktober 2020 angekündigt. Bei der Version, die nun am Donnerstag online gegangen ist, handelt es sich laut des Bundesverkehrsministeriums um eine erste Stufe. Weitere Optionen und Anwendungen sollten künftig integriert werden. Für die kommenden Monate soll auch der Einsatz zur Anmietung von Mietwagen oder zur Anmeldung bei Carsharing-Anbietern geplant sei. Zu diesem Zweck findet aktuell eine Zusammenarbeit mit BMW und SIXT statt.

Weiterhin setzt sich das Bundesministerium für die Anpassung der europäischen Rahmenbedingungen ein, damit der digitale Führerschein künftig zu einem vollwertigen Ersatz für die physische Variante und zu einem offizieller Nachweis der Fahrerlaubnis wird. Parallel dazu arbeite das Ministerium auf EU-Ebene daran, dass die Anwendung auch in Polizeikontrollen als offizielle Fahrerlaubnis anerkannt werde. Das ist zumindest der Plan. In der Praxis scheint es jedoch bereits mit der Umsetzung des ersten Schritts zu hapern.

Deutschland soll digitaler werden

Die Digitalisierung von amtlichen Dokumenten ist schon lange ein Thema bei der Bundesregierung - der BR berichtete. Nach Plänen der EU sollen Personalausweis, Führerschein, Diplome und andere wichtige Dokumente in Zukunft digital rechtsgültig nachweisbar sein. Seit Mitte Mai läuft außerdem ein Pilotprojekt mit der Deutschen Bahn, der Lufthansa, Bosch und BWI, dem IT-Dienstleister der Bundeswehr, wobei deren Mitarbeiter sich per App beim Check-In in einigen Hotels ausweisen dürfen. Die Opposition kritisiert allerdings seit Jahren, dass die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland stockt.

