Digitale Ummeldung: Bayern am Land müssen aufs Amt

Besserung wohl in Sicht

In Zahlen ausgedrückt sind im Freistaat rund 27 Prozent der Bevölkerung an das Hamburger Meldesystem angebunden, wie die Senatskanzlei Hamburg und das Bayerische Digitalministerium gleichlautend auf BR24-Anfrage angeben. In Hamburg, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein sind es 100 Prozent, in Rheinland-Pfalz rund 99, in Baden-Württemberg 82 und in Nordrhein-Westfallen 63 Prozent. Niedersachsen liefert mit Bayern vergleichbare Zahlen von 29 Prozent*.

Besserung scheint für Bayerns Landbevölkerung allerdings in Sicht: Der Flächenrollout des eWA-Dienstes in Bayern laufe seit Jahresbeginn, heißt es aus Hamburg. 70 Melde-, Pass- und Personalausweis-Behörden im Freistaat habe man bisher angebunden, schon in den kommenden Wochen sollen weitere folgen. Auch Bayerns Digitalministerium unterstreicht gegenüber dem BR24: "Es wird mit Hochdruck daran gearbeitet, dass das Verfahren baldmöglichst in ganz Bayern zur Verfügung steht."

Bayern sieht sich an der Spitze

Von einem Hinterherhinken bei der digitalen An- und Ummeldung will man im Freistaat aber nichts wissen. Bayern nutze neben dem Hamburger eWA-Dienst auch andere Ummeldungsdienste etablierter Anmeldedienste, so das Digitalministerium gegenüber BR24. "Damit liegt Bayern bei der Online-Ummeldung in Wirklichkeit nicht etwa zurück, sondern bundesweit mit an der Spitze."

Zugleich gibt man jedoch zu, dass nur das Hamburger System die Anschrift im Personalausweis-Chip rechtskonform ändern sowie dann einen Aufkleber für den Ausweis an den Bürger schicken könne. Bei den anderen Services ist demnach zusätzlich zur Online-Ummeldung ein Behördentermin nötig. Aus diesem Grunde habe sich der Freistaat Bayern für die Mitnutzung von eWA entschieden.