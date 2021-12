Digitale Identität: Ausweisen mit Smartphone ab sofort möglich​

Die letzten Tage vor Weihnachten. Es ist viel los in der Stadt. Menschen machen letzte Besorgungen und stehen unter Stress. Dazu kommen: Lange Schlangen wegen Kunden-Höchstanzahl und in jedem Store 2G-Kontrollen. Was dem ganzen Abhilfe schaffen könnte? Wenn das mit dem Personal- und dem Impfausweis ein bisschen schneller gehen könnte. Das wird vielleicht bald der Fall sein.

In einer Mitteilung in ihrem Amtsblatt hat die Bundesnetzagentur heute offiziell eine neue Methode zur Personenidentifizierung anerkannt: Die Personenidentifizierung mit einem mobilen Endgerät, bei der ein qualifiziertes Sicherheitszertifikat auf Basis der mit dem Personalausweis verknüpften elektronischen Identität (eID) zum Einsatz kommt. Damit steht dem Personalausweis auf dem Handy rechtlich nichts mehr im Weg.

Künftig einfacher ausweisen - dank Digitalisierung

Die Anerkennung erfolgte im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, nach Anhörung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und ist bis zum 21. Dezember 2023 befristet. Die anerkannte Methode soll auch bei staatlichen Diensten durchführbar sein.

Die fortschreitende Digitalisierung führt dazu, dass immer mehr Sachverhalte nicht mehr allein durch persönliche Vorsprache beantragt werden. Die Identifizierungsmethode unter Nutzung eines mobilen Endgeräts trägt dem digitalen Wandel Rechnung“ – Dr. Wilhelm Eschweiler, Vizepräsident der Bundesnetzagentur.

Der Bundestag hatte bereits im Mai ein Gesetz beschlossen, wonach Bundesbürger den offiziellen Online-Ausweis direkt in ihrem Smartphone oder Tablet speichern können. Dieses Verfahren gilt jedoch als wenig nutzerfreundlich. Denn bislang brauchte es dazu neben dem Ausweis ein Kartenlesegerät und eine geheime PIN-Nummer. Die Daten zur Person werden dabei aus dem Chip auf der Karte gelesen. Künftig – und jetzt mit rechtlicher Grundlage der neuen BMI-Anordnung - werden die Nutzer ihre persönlichen Informationen direkt auf dem Smartphone oder Tablet speichern können. Zur Identifizierung benötigen sie dann zusätzlich nur noch ihre PIN.

Die nächste Hürde stellen jedoch im Moment weiterhin die technischen Voraussetzungen dar: Die Funktion gibt es noch nicht für alle Smartphones. Bürger, die den Online-Ausweis nutzen wollen, müssen technisch dafür geeignetes Mobilgerät besitzen. Momentan leisten dies vor allem Samsung-Geräte der Reihe Galaxy S20. Hier muss nochmal nachjustiert werden.

ID-Wallet App soll Führerschein und Abiturzeugnis enthalten

Mit dem Online-Ausweis wird erst ein kleiner Teil der BMI-Digitalisierungs-Pläne umgesetzt. BR24 berichtete. Zukünftig soll nicht nur eine Ausweis-App, sondern eine komplett digitale „Basis ID“ für jeden Bürger möglich gemacht werden. Die sogenanne "ID Wallet"-App, basierend auf einer dezentral verwalteten Blockchain, soll dann neben dem Personalausweis auch Dokumente wie Führerschein, Abiturzeugnis oder Geburtsurkunde direkt auf dem Smartphone abrufbar machen. Im Unterschied zur Smart-eID gilt die Basis-ID allerdings noch nicht als offizielles Ausweisdokument und trägt vorerst den Anschein einer digitalen Parallelstruktur.

Erst Ende September war eine erste Version der "ID Wallet"-App nach einem fehlerbehafteten Start schnell wieder aus den App-Stores verschwunden.Zum Artikel: Digitale Fahrerlaubnis wegen Sicherheitslücken vorerst gestoppt.

Obwohl schon heute rund 44 Millionen Personalausweise, eID-Karten für EU-Bürger oder elektronische Aufenthaltstitel mit Chipkarten im Umlauf sind, die man für die Nutzung von Online-Verwaltungsleistungen nutzen kann, wird die digitale Funktion gerade des Personalausweises wird daher kaum genutzt. Das sollte sich in Zukunft ändern.

