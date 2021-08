Digitale Abhängigkeit: Wie wir unser Gehirn mit Dopamin fluten

Drogen, Essen, Nachrichten, Glücksspiel, Einkaufen, Spiele, SMS, Sexting, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, das alles macht uns zu Dopamin-Junkies sagt Dr. Anna Lembke. Die 53-Jährige gilt als eine der renommiertesten Psychiaterinnen der USA und leitet die Suchtklinik an der Stanford Universität. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in 50 oder 100 Jahren voller Entsetzen auf diese Zeit und wie wir unsere Smartphones benutzt haben, zurückblicken werden. So wie wir das heute machen, als Ärzte in den 40er und 50er Jahren das Rauchen von Zigaretten empfohlen haben“, so Lembke.

Süchtig nach Pornos und Computerspielen

Wir hätten unser Gehirn förmlich darauf trainiert, andauernd Dopamin, ein Neurotransmitter, im Volksmund auch Glückshormon genannt, auszuschütten. Lässt die Wirkung des Stoffes nach, fühlen wir uns schlecht und wollen den nächsten Kick. Sie habe in den letzten Jahren immer mehr Patienten gehabt, die nach Pornos oder Computerspielen süchtig waren oder andauernd Online etwas bestellen mussten. Ihrer Ansicht nach komme da daher, dass wir unsere Gehirne mit Dopamin überfluten.

„Arbeit ist alles für die Menschen im Silicon Valley"

Lembkes Suchtklinik liegt ausgerechnet mitten im Silicon Valley, also dort wo Facebook, Google und Apple und viele tausend andere Firmen Apps und Mobiltelefone konzipieren. Viele Menschen seien süchtig nach ihrer Arbeit – und damit nach ihren Smartphones. „Arbeit ist alles für die Menschen im Silicon Valley. Doch viele haben ernsthafte Probleme - in der Beziehung, in der Familie, mit ihrer Gesundheit“, so Lembke.

Seit 25 Jahren behandelt Lembke Menschen mit Suchtverhalten: Heroin, Alkohol, Sex, Spielsucht, aber auch die Sucht, das Smartphone nicht mehr aus der Hand legen zu können. In Deutschland ist sie einem größeren Publikum durch die Netflix Doku: “The Social Dilemma - Das Dilemma mit den sozialen Medien” bekannt. In ihrem soeben in den USA erschienen Buch “Dopamin Nation” bezeichnet sie unsere Telefone als “moderne Injektionsnadel”.

Wer loskommen will, muss ehrlich zu sich sein

Wir wischen und liken und tweeten. Wir wollen Ablenkung, Aufmerksamkeit und Bestätigung. Wer davon loskommen will, dauernd zu checken, ob man einen Like bei Instagram oder einen Kommentar bei Facebook erhalten hat, dem empfiehlt die Psychiaterin mehr Ehrlichkeit. Das habe sie von ihren schwer Drogen- oder Alkoholsüchtigen Patienten gelernt. Als erstes sei es wichtig, zu sich selbst ehrlich zu sein und die Abhängigkeit einzugestehen. „Das kann man aufschreiben oder einem anderen Menschen erzählen. Das hilft einem, weil man merkt, dass man dieses Verhalten gar nicht mag“, so Lembke .

Die Psychiaterin ist davon überzeugt, dass wir unsere digitale Abhängigkeit besiegen können, wenn wir das Leben nicht als Pony-Hof sondern mehr als Kloster sehen. „Schwierige Dinge zu tun”, sagt sie, “ist eine der besten Möglichkeiten, ein lebenswertes Leben zu führen. Denn die Freude, die wir danach empfinden, ist dauerhafter“.

"Darüber spricht Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick - kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!