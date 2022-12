Digital-Gipfel: Wie IT-Berufe für Frauen attraktiver werden

Woran liegt es, dass Frauen in IT-Berufen immer noch deutlich unterrepräsentiert sind? "Die Digitalisierung leidet immer noch unter Klischees. Viele stellen sich bei Informatik den Programmierer im Hoodie im Keller vor, der Pizza isst. Das ist etwas, was Frauen nicht anspricht", sagt Anna Christmann, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Beauftragte des Wirtschaftsministeriums für Digitale Wirtschaft und Start-ups. Sie hat die Initiative "She transforms IT" vor zwei Jahren mitgegründet.

Frauen sollen mitentscheiden

Damit soll die Beteiligung von Frauen an der digitalen Transformation unserer Gesellschaft vorangetrieben werden. Digitalisierung betreffe alle Lebensbereiche, ob Gesundheit, Ausbildung, Verbraucher, und sei daher eine Querschnittsaufgabe, betont Sabine Bendiek, Vorstandsmitglied bei SAP und Vizepräsidentin des Branchenverbands Bitkom. Daher sei es wichtig sicherzustellen, dass Frauen, dass 50 Prozent unserer Gesellschaft mit am Tisch sitzen, wenn Entscheidungen getroffen, wenn Rahmenbedingungen definiert werden. Und deswegen seien Initiativen wie "She transforms IT" so wichtig.

Für Kinder soll Digitalisierung selbstverständlich werden

Wie wichtig es ist, Kinder von klein auf an Digitalisierung heranzuführen, macht Kristina Sinemus deutlich, Digitalministerin in Hessen, und sie geht neue Wege.

So schickt ihr Ministerium beispielsweise einen Truck zu den Grundschulen, in denen Kinder erfahren können, wie Roboter funktionieren oder wie man digital einen Film schneidet. In Erprobung ist ein Unterrichtsfach "Digitale Welten", um Schüler und Schülerinnen an das Thema heranzuführen, unabhängig davon, ob sie sich fürs Programmieren interessieren und welchen Geschlechts sie sind. So sollen digitale Hürden von Anfang an abgebaut werden – und Spaß machen soll es auch.

Auch Lehrerkräfte müssen dazulernen

Motivieren muss man aber nicht nur die Kinder, sondern häufig auch Lehrerinnen und Lehrer. Durch die Pandemie mussten sie sich alle zwangsläufig intensiv mit digitalem Lernen und Lehren beschäftigen. Für die hessische Digitalministerin ist klar, dass digitaler Unterricht auch einen pädagogischen Anspruch verfolgt und es nicht nur ums Programmieren geht: "Ob ich beispielsweise eine Fotosynthese mit einer VR-Brille vermittle oder auf einem Blatt Papier, das sind zwei Paar Schuhe, und da gibt es noch ganz viel Potential."

Digital- und Gleichstellungspolitik verzahnen

Nach Schule und Studium gilt es die Arbeitswelt so zu gestalten, dass Frauen IT-Berufe ergreifen, erfolgreich darin sind oder digitale Entwicklungen in ihren erlernten Tätigkeiten zulassen. Ein Thema für Maren Heltsche, Digitalisierungsbeauftragte des Deutschen Frauenrates und selber Programmiererin. Der Verband fordert, dass Digitalpolitik und Gleichstellungspolitik miteinander verzahnt werden.

Dazu gehört, dass mobiles Arbeiten geschlechtergerecht ausgestaltet wird. Es solle einerseits einen Rechtsanspruch darauf geben, andererseits sei Freiwilligkeit wichtig. Denn die Erfahrungen während der Pandemie hätten gezeigt: "Mobiles Arbeiten und Kinderbetreuung stellen keine wirklich gute Kombination dar, sodass Frauen, die immer noch einen Großteil der Care-Arbeit tragen, in einer sehr großen Doppelbelastung sind. Und daher soll man den Frauen auch die Möglichkeit geben, nicht zu Hause zu arbeiten", so Heltsche.

Netzwerken und Männer einbeziehen

Konkretes Handeln und Dialog fordert SAP-Managerin Bendiek, um gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Ein wesentlicher Punkt sind für sie Netzwerke – und zwar nicht nur Frauennetzwerke, sondern auch beispielsweise Väternetzwerke. Nur so ließen sich Rahmenbedingungen ändern und der Kulturwandel vorantreiben: "Damit es normal ist, dass es nicht immer ausschließlich Frauen sind, die sich auf die Care-Arbeit fokussieren, sondern dass es klar ist, dass beide Geschlechter gleichberechtigt die Chance haben, ihr Leben zu bestimmen und ihre Karriere voranzutreiben."

Bei SAP, so die Vorstandsfrau, sei man auf dem Weg zu 50 Prozent weiblicher Belegschaft und 50 Prozent Frauen in Führungspositionen mit Ziel 2030 schon deutlich vorangekommen.