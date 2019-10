Diese Meme-Seiten nehmen bayerische Städte auseinander

Die Instagram-Seite @IngolstadtSachen verrät solche Dinge - in Meme-Form. "Ingolstadt ist unserer Meinung nach einfach so eine Stadt, die man hasst aber dennoch irgendwie liebt", schreiben die anonymen Betreiber im Chat mit BR24. "Und da wir beide eigentlich schon überall in den Straßen und Szenen von Ingolstadt abgehangen sind, haben wir recht viele verschiedene Eindrücke über diese Stadt sammeln können."

Das Ergebnis: Ein bunter Mix von Witzen über die Heimatstadt - für alle mit Grundkenntnissen über junge Kultur in Ingolstadt und Memekultur im Jahr 2019. Und das sind mehr Leute als man denken könnte: Die Seite hat jetzt über 8.000 Follower, immerhin etwa 7% der Ingolstädter Stadtbevölkerung (Bots und Weggezogene nicht mitgerechnet).

💡 Was sind Memes?

Als Memes bezeichnet man Internet-Phänomene, die in abgewandelter Form reproduziert und verbreitet werden. Bekannt wurde der Begriff durch virale Popkultur-Motive wie die Katze Grumpy Cat oder den Song Gangnam Style. Heute versteht man unter Memes Insider-Witze mit Ursprung im Netz, die auf Meme-Seiten gesammelt oder in Chat-Nachrichten verschickt werden. Oft werden in der Memekultur Motive, die aus dem Internet bekannt sind, mit Elementen aus der Popkultur oder dem Alltag verbunden.

Der Humor wird auch einmal etwas derb - wie man das von einer Meme-Seite auf Instagram erwarten kann. Laut den Seiten-Betreibern passt das aber genau zum Thema. "Der Humor unserer Memes ist auch bewusst leicht asozial", schreiben sie, "da das unserer Meinung nach den echten Vibe der Stadt ganz gut widerspiegelt." Die Liebe zur Heimatstadt scheint bei aller Kritik aber immer durch.

Memes kommen aus Ingolstadt und Rosenheim

Die Ingolstädter sind nicht die einzigen, die sich mit ihrer Stadt memekulturell auseinander setzen. Der Trend, ausgehend von den auf ganz Deutschland bezogenen "Alman Memes", hat mittlerweile Instagram-Seiten über viele Städte inspiriert. Besonders erfolgreich läuft das in Baden-Württemberg - dort etwa gibt die Seite @HeilbronnMemes den Ton in der Städte-Memeszene an.

Auch in Bayern haben sich Accounts mit besonders lustigen Betrachtungen hervorgetan. Neben @IngolstadtMemes zeigt zum @BestofRosenheim, wie junge Menschen ihre Stadt wahrnehmen.