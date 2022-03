Digitale Hilfsprojekte für Geflüchtete aus der Ukraine

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert weiterhin an, viele Menschen sind auf der Flucht. In den vergangen drei Wochen hat die deutsche Bundespolizei bislang mehr als 135.500 ukrainische Geflüchtete registriert. Da es keine festen Grenzkontrollen gibt, dürfte die tatsächliche Zahl der Ankömmlinge jedoch weit höher liegen. Ähnlich wie 2015 stemmen viele private Initiativen und Organisationen aus der Bevölkerung die Ersthilfe, organisieren Unterkünfte, Sachspenden-Transporte und sammeln Geld. Ein nützliches Tool in dieser Situation: das Internet. Viele Hilfsprojekte sind über das Netz von überall zugänglich, niederschwellig und effektiv.

Schnell und einfach ein Dach über dem Kopf

So brauchen viele Flüchtende, die in Deutschland ankommen oft an erster Stelle ein Dach über dem Kopf. Freiwillige rund um die Diskothek CityClub in Augsburg haben das schnell erkannt und die Plattform "Shelter in Bavaria" gegründet, um verfügbaren Wohnraum für Geflüchtete zu sammeln. Bereits unmittelbar nachdem der Krieg ausgebrochen war, hatten die Designerin Alina Derya Yakaboylu und DJane Sedef Adasi die Plattform auf die Beine gestellt. Yakaboylu beschäftigt sich künstlerisch mit Themen rund um Migration, Adasi hat regelmäßig in Kiew aufgelegt. Auf "Shelter in Bavaria" können Menschen, die über Wohnraum verfügen per Kontaktformular ihre Kontaktdaten und Kapazitäten hinterlassen. Flüchtende, die Wohnraum brauchen, können dann die Liste einsehen und sich bei den Anbietenden melden.

Ein ähnliches Angebot bietet das Elinor Netzwerk, eine digitale Infrastruktur, die sich für mehr Gemeinsamkeit in den Bereichen Aktivismus, nachhaltiges Banking, Gründung von Unternehmen und Communities, Familienarbeit und vielem mehr einsetzt. Zusammen mit anderen nachhaltigen Organisationen hat Elinor die Aktion #UnterkunftUkraine gegründet, eine Website die ebenfalls niederschwellig Unterkünfte vermittelt.

Regierung muss und möchte tätig werden

Als weitere gute Hilfsmöglichkeit beweist sich erneut die App "Integreat". Bereits 2015 wurde sie entwickelt und half damals syrischen Geflüchteten. Mit Integreat werden zugewanderte Menschen schnell und einfach mit lokalen Informationen in mehreren Sprachen versorgt: Städte oder Landkreise befüllen die App mit lokalen Inhalten, wie etwa Anlaufstellen, Corona-Teststellen und Kulturzentren. Anschließend können Geflüchtete sich die App dann herunterladen, ihre Sprache, sowie ihre Kommune oder Stadt auswählen und dann schnell und einfach auf wichtige Infos zugreifen. Bundesweit wird Integreat bereits in fast jeder sechsten Kommune in der Integrationsarbeit eingesetzt. Und auch jetzt für Menschen aus der Ukraine gibt es in München bereits einen beachtlichen Informationspool für die, die hier stranden.

Viele Deutsche stehen gerade an den Bahnhöfen um Geflüchtete in Empfang zu nehmen, engagieren sich als Helfer, oder sammeln Geld- und Sachspenden. Die Organisation der Lage sollte allerdings nicht die alleinige Aufgabe der Zivilbevölkerung sein. Die Bundesregierung muss tätig werden – und möchte das jetzt auch. Im ZDF gab Bundesinnenministerin Nancy Faeser jüngst bekannt, dass demnächst eine App für Ukraine-Flüchtende an den Start gehen soll. Die Plattform soll den Namen "Germany for Ukraine" tragen und einen Überblick über Hilfsangebote in Deutschland geben. Eine ähnliche App gebe es bereits in Polen.

Kommunen sollen unterstützt werden

Abseits der App findet die Registrierung der Geflüchtete bereits weitgehend elektronisch statt, hob Faeser hervor. Außerdem stehe die Ministerin "jeden Tag im Austausch mit Ländervertretern", um Probleme bei der Aufnahme der Geflüchteten zu beheben. Der Bund unterstütze mit der Bundespolizei und dem Technischen Hilfswerk (THW), zudem sei das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) beteiligt. Die Bundesinnenministerin räumte ein, dass insbesondere Großstädte wie Berlin, Hamburg oder München durch die Aufnahme der Ukrainer stark belastet würden. Die Kommunen müssten aber nicht auf den Kosten sitzen bleiben, sagte Faeser zu. Es werde wohl eine Form von Ausgleich geben.