Die Upload-Filter kommen. Was ändert sich für die Nutzer?

Es war eines der umstrittensten EU-Vorhaben der letzten Jahre: Im April 2019 stimmte das EU-Parlament mit knapper Mehrheit für ein neues EU-Urheberrecht. Vorausgegangen waren massive Proteste, insbesondere in Deutschland. Denn die Regelung schreibt unter anderem vor, dass Internet-Plattformen für die Urheberrechtsverstöße ihrer Nutzer haftbar gemacht werden können. Um Strafen zu entgehen, bleibt ihnen also kaum etwas anderes übrig, als alle Inhalte vorab auf Urheberrechtsverstöße zu kontrollieren. Das geht bei der Masse an Uploads nur automatisiert mit Hilfe von Algorithmen, die sich aber zugleich schwer damit tun, Ausnahmen vom Urheberrecht zu erkennen, etwa Zitate oder Parodien. Die Befürchtung vieler Netzaktivisten ist, dass es dabei zu sogenanntem "Overblocking" kommt, also auch Inhalte herausgefiltert werden, die eigentlich nicht herausgefiltert werden müssen.

Deutschland weicht von den EU-Vorgaben ab - ein wenig

Da es sich um eine EU-Richtlinie handelt, musste diese zunächst in nationales Recht umgesetzt werden. Der deutsche Gesetzgeber hat hier einen gewissen Spielraum, den er tendenziell zu Gunsten der Internetuser genutzt hat. Es sind hierbei vor allem zwei Regelungen, die dazu beitragen sollen, dass legale Ausnahmen vom Urheberrecht weiterhin ihren Weg auf YouTube und Co. finden.

- Zum einen dürfen Werke von "geringem Umfang" nicht automatisiert herausgefiltert werden, wenn sie zu weniger als 50 Prozent urhebergeschütztes Material enthalten. Als Werke von "geringem Umfang" werden bis zu 15 Sekunden eines urheberrechtlich geschützten Films definiert, eine Tonspur von ebenfalls bis 15 Sekunden, bis zu 160 Zeichen eines Textes oder eine Bild-Datei, die kleiner ist als 125 Kilobyte. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass diese Inhalte automatisch legal sind. Aber sie dürfen zunächst auf die Plattform gelangen.

- Für legale Inhalte wie Satire oder Pastiche gilt ebenfalls eine Grenze von 50 Prozent an Fremdmaterial, die nicht überschritten werden darf, wenn der Inhalt nicht vorab herausgefiltert werden soll. Allerdings dürfen diese Inhalte beliebig groß sein.

Gut möglich, dass die Reform noch die Gerichte beschäftigt

Nutzer sollen zudem die Möglichkeit bekommen, Inhalte, die urheberrechtlich geschütztes Material enthalten, als erlaubte Ausnahme zu markieren. Ebenso sollen sie Einspruchsmöglichkeiten erhalten, wenn erlaubte Inhalte herausgefiltert werden. Wie sich diese Regelungen in der Praxis bewähren, muss sich zeigen. Die Bürgerrechtsorganisation Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) hat dazu aufgerufen, ihr fälschliche Sperrungen von legalen Inhalten zu melden, um gegebenenfalls klagen zu können.

