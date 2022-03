SWSX: Das sind die wichtigsten Tech-Trends

Zum ersten Mal seit 2019 findet die Innovationsmesse South-by-Southwest (SXSW) in diesem Jahr wieder "in echt" statt und so vieles hat sich seither verändert: Der Ausrichtungsort Austin, Texas selbst hat sich genauso gewandelt wie unser tägliches Leben in und mit dem Internet. Was kommt da bald noch auf uns zu?

Drei Expertinnen und Experten geben Antworten: Allen voran die Zukunftsforscherin Amy Webb, deren heiß erwarteter Vortrag zu "Emerging Tech Trends" seit Jahren das Herzstück des technologiebezogenen "Interactive"-Teils der Konferenz bildet. Wie immer ging es dabei nicht um all die hübsche, neue Technologie alleine, sondern gerade auch um deren gesellschaftliche Dimension.

"Warnung: Dieser Inhalt wurde von einer KI erstellt"

Zu Beginn ihres voll besetzten Panels stellt die Futuristin Webb noch einmal klar: Es geht hier nicht darum, vage die Zukunft vorherzusagen sondern Trends frühzeitig zu erkennen und jetzt schon Entscheidungen zu treffen, mit denen wir kommende Technologien zum Positiven nutzen können. Ein wenig schmeichelhaftes Katastrophenszenario liefert Amy Webb praktischerweise immer gleich mit zu ihren Trendvorhersagen.

Drei Kernaussagen legt sie dar, erstens: Künstliche Intelligenz wird dauerhaft verändern, wie wir die Realität wahrnehmen – und sie wirft dazu die Frage auf, ob nicht bald zwingend gekennzeichnet werden müsste, wenn ein Text, ein Bild, ein Video von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde. All das ist inzwischen möglich für Menschen oder Katzen, sogar für wissenschaftliche Abhandlungen. Während wir also unseren Augen kaum mehr im gewohnten Sinne trauen dürfen, wird KI derweil auch immer besser darin, uns zu identifizieren. Dafür ist schon längst kein Gesichts-Scan mehr möglich, über Mikrobewegungen auf unserer Haut kann vielmehr ein individuelles Herzschlagprofil erkannt werden, und das sogar über hunderte Meter Entfernung durch Kleidung hindurch.

"Wetware" wird die neue Hardware

Im großen und allgegenwärtigen Buzzword der diesjährigen Konferenz, dem "Metaverse", sieht Webb im besten Fall die Chance, dass wir mit einer dezentral verwalteten "digitalen ID" die Hoheit über unsere Daten zurückerlangen und selbst entscheiden, welche davon wir mit welchen Websites teilen wollen. Die Schattenseite hierbei? "Stellen Sie sich vor, wie viele Passwörter sie heute schon managen müssen. Im Metaverse werden Sie zig Identitäten managen müssen", unkt die Forscherin dazu sinngemäß, auch Rohit Bhargava macht dies gleich zum ersten Punkt seiner Präsentation einen Tag darauf.

Zu Soft- und Hardware gesellt sich laut Webb dann demnächst noch eine dritte Größe: "Wetware" – also synthetische Biologie wird dafür sorgen, dass Computer und lebende Materie verschmelzen. Schon heute können wir – im kleinen Maßstab – DNA am Computer entwerfen und mehr oder weniger ausdrucken. Microsoft forscht bereits daran, DNA als Speichermedium zu benutzen, und auch Computerprozessoren aus Biomasse sind denkbar.

Eine mögliche Anwendung für so programmierbare Biomasse ist laut Web auch die In-Vitro-Befruchtung aus nur einer Hautzelle: Wenn dann aus einer Zelle eines Menschen Ei und Spermium werden kann oder stattdessen aus der kombinierten DNA von drei oder mehr Individuen, wird sich unser Konzept von Elternschaft umstellen müssen. Synthetische Biologie ist im besten Fall eine Revolution für die Medizin und Technik, im schlimmsten Fall eine Möglichkeit, maßgeschneiderte Viren zu "programmieren", die nur genau eine Person oder eine Gruppe mit bestimmten DNA-Merkmalen erkranken lässt. Ja, die Rede ist hier von organischen Viren.

Euphorie und Zynismus liegen nah beisammen

Auch die jeweils sehr interessanten Vorträge von Marketingprofessor Scott Galloway ("Provocative Predictions") und Trendforscher Rohit Bhargavas "10 nicht offensichtliche Megatrends" beim SXSW lassen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft blicken. Galloway hält vor allem die Schaffung einer "Super-App" für wahrscheinlich, nach dem Vorbild von zum Beispiel WeChat in China. Auf dem westlichen Markt gibt es bislang noch keinen Anbieter, der alle relevanten Dienstleistungen wie Bezahldienste, Social Media und Transport in einer App vereint und uns aus Nutzersicht erst gar keinen Grund mehr gibt, unsere wertvolle Aufmerksamkeit im Netz anderswo zu verschenken.

Letztlich ist es Rohit Bhargava, der uns einen halbwegs versöhnlichen Ausweg anbietet: Während wir "umgeben von Bullshit" in einer "Vertrauenkrise" stecken, schlicht zu viel digitaler Inhalt und zu viele Daten (er nennt es data pollution) um unsere Aufmerksamkeit buhlen und viele unserer technischen Hilfsmittel im Gegenzug einen Teil unserer Privatsphäre kosten (um nur einige seiner Beobachtungen zu nennen), gibt es es für ihn einen Ausweg im Zwischenmenschlichen: "Am Ende gewinnen immer die Menschen, die die Menschen verstehen", sagt Bhagarava, es geht also um Empathie. So wie die britische Supermarktkette eine "relaxte" Kasse für zum Beispiel ältere Kundschaft anbiete, an der nicht gehetzt und gedrängelt wird, sieht Bhagarava jegliche neue Technologie im Vorteil, die den Menschen in den Vordergrund stellt. "Made with Empathy" statt "Made in Germany" sozusagen.