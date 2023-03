Die KI-Endlosserie "Nothing, Forever" ist zurück

Jerry Seinfeld hat in den 90ern das Genre der Sitcom revolutioniert. Die Show, die über neun Staffeln lief, stand Pate für moderne Sitcoms wie How I Met Your Mother, Big Bang Theory, Sex & The City und viele mehr. 1998 lief die letzte Folge der Kult-Sitcom, doch nun lebt die Sendung weiter, irgendwie zumindest, und zwar im Internet.

Sitcom in Dauerschleife

Nothing, Forever heißt eine Sitcom in Dauerschleife, die auf der der Steaming-Plattform Twitch läuft, 24 Stunden am Tag, sieben Tagen die Woche, ohne Pause. "AI generated, always on, always weird", so lautet der treffende Slogan der Serie. Die Show wird laufend von einer künstlichen Intelligenz generiert und ist deutlich an Seinfeld angelehnt, was sich unter Anderem darin zeigt, dass die Hauptfigur Larry Feinberg heißt.

Hypnotisch – und manchmal sogar witzig

Die Dialoge schreibt das Sprachmodell GPT3, das auch hinter dem gehypte Chatbot ChatGPT steckt. Die Stimmen werden ebenfalls von einer Maschine generiert und das ganze sieht so aus, wie ein 3D-Computerspiel aus den frühen 90ern. Die Show plätschert die meiste Zeit vor sich hin, aber übt zugleich einen gewissen hypnotischen Reiz auf den Zuschauer aus.

Und manchmal, eigentlich sogar erstaunlich oft, da blitzt sogar etwas wie echte Komik auf. Bekannt geworden ist beispielsweise eine Szene, in der es so wirkt, als seien sich die Protagonisten ihres beklagenswerten Daseins in einer KI-generierten Endlos-Serie bewusst.