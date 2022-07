Die Kelten in Kempten – Live als digitales Rollenspiel

Über 200.000 Menschen waren im vergangenen Jahr bei der Premiere dabei: Das erste mal wurde damals vom Bayerischen Rundfunk ein Pen & Paper-Rollenspiel auf der Live-Plattform Twitch veranstaltet. Pen & and Paper-Rollenspiele, die auch als "Tabletop-RPG" oder "Tisch-Rollenspiel" bezeichnet werden, sind seit Jahrzehnten fester Teil der Popkultur.

Pen & Paper-Spiele erleben Renaissance

Meist spielen sie in einer Fantasy-Welt, bekannt sind hier Titel wie "Das schwarze Auge" und "Dungeons & Dragons", die vor allem in den 80er und 90er-Jahren populär waren. Mittlerweile erleben diese Spiele, in denen man in die Haut fremdartiger Figuren schlüpft und gemeinsam versucht, Gefahren zu entkommen und Probleme zu lösen, eine Renaissance - vor allem im Internet. Viele junge Spieler kennen "Pen & Paper" aus bekannten TV-Serien wie "Stranger Things" und setzen nun ihre eigenen Ideen in Livestreams auf Twitch um.