Die größten Hacks der Hackerkonferenz DEF CON

1. Der 18-Jährige, der seine High School hackte

Die Hacker-Gemeinde bringt mit großer Regelmäßigkeit Wunderkinder hervor, die sich in Millionen Dollar schwere Sicherheitssysteme hacken. Letztes Jahr war es ein 11-Jähriger, der eine Kopie des Wahlsystems in Florida manipulierte. Dieses Jahr heißt das Wunderkind Bill Demirkapi. Auf der DEF CON erzählte er, wie er seit mehreren Jahren schon in Schulsoftware eindringt. Die Software der Hersteller Blackboard und Follett weisen laut Demirkapi gravierende Sicherheitslücken auf. So habe es Demirkapi ohne großen Aufwand geschafft, Zugriff auf fünf Millionen Schülerdaten zu haben. Auf Hinweise Demirkapis hätten die Firmen nicht reagiert, weshalb der 18-Jährige zu anderen Mitteln griff. Er schickte an tausende Eltern, Schüler und Lehrer eine SMS: "Hello from Bill Demirkapi :)" Das brachte ihm zwar zwei Tage Schulverweis ein, jedoch wurden die Sicherheitslücken daraufhin behoben.

2. Das iPhone-Ladekabel, das den Mac hacken kann

Sie sind zwar ein bisschen teuer, dafür können sie jede Menge: Die Lightning-Kabel sehen aus wie ein normales, weißes Kabel fürs iPhone, aber einmal an den Mac angeschlossen, können Hacker Schadsoftware aufspielen und den Rechner übernehmen. Der Sicherheitsforscher MG verkauft die ersten Prototypen seines Kabels jetzt für 200 US-Dollar.