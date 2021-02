Die GameStop-Aktie stürzt ab - aber Anleger halten die Stellung

Kurseinbruch für GameStop

Doch stattdessen folgte der Absturz. Innerhalb weniger Tage fiel der Aktienkurs fast genauso steil ab, wie er gestiegen war. Am Morgen des Freitags, den 5. Februar, stand der Kurs bei gerade einmal 50 US-Dollar (ca. 42 Euro) - nur noch ein Bruchteil dessen, was die Aktie vor einer Woche wert war. Ein Grund dafür: Zahlreiche Personen und Institutionen hatten sich entschieden, ihre Aktien zu verkaufen und die Gewinne mitzunehmen oder entstandene Verluste zumindest zu begrenzen.

Außerdem war der Handel der Aktie von zahlreichen Händlern zwischenzeitlich eingeschränkt worden. In den USA hatte die beliebte Trading-App Robinhood das Kaufen von GameStop-Aktien für einige Tage komplett verboten und anschließend nur eingeschränkt wieder zugelassen. Auch in Deutschland hatte die App Trade Republic, die vor allem junge Aktienhändler anspricht, das Kaufen von GameStop-Aktien zwischenzeitlich unterbunden und nur das Verkaufen erlaubt - offiziell, um Kunden vor Verlusten zu schützen.

Wie reagiert das Netz auf den Absturz?

Auf Reddit und in anderen Online-Foren wurde der Einbruch des Aktienpreises mit Bestürzung aufgenommen. Der deutsche "Wall Street Bets"-Ableger "Mauerstrassenwetten" platzierte für kurze Zeit sogar die Nummer der Telefonseelsorge prominent auf seiner Startseite. Auch wird offen über ein mögliches juristisches Vorgehen gegen die Händler diskutiert, die den Kauf von GameStop-Aktien blockiert hatten.

Gleichzeitig bleiben die Foren aber optimistisch - und haben die GameStop-Aktie noch nicht abgeschrieben. "Das hier kann nur gewonnen werden, wenn wir alle halten und möglichst weiterkaufen und vor allen Dingen: WENN WIR EINE FUCKING POSITIVE GRUNDSTIMMUNG HABEN", schreibt ein User auf Reddit.

Wer im Forum offen zugibt, dass er Aktien verkauft oder nicht an die Zukunft von GameStop glaubt, wird meistens nicht beachtet oder per "Downvote" unsichtbar gemacht. Das ist nicht nur Herdenmentalität, sondern auch Strategie: Der Kurs kann nur wieder steigen, wenn mehr Leute kaufen, ohne zu verkaufen. Und das kann nur passieren, wenn in der Community möglichst viele Leute an den Erfolg der Aktion glauben.

Was kommt als nächstes?

Egal, ob die GameStop-Aktie noch einmal den Sprung nach oben schaffen wird oder nicht... die außergewöhnlichen Ereignisse der letzten Woche werden die Finanzwelt noch lange beschäftigen. Schon jetzt wurde das Prinzip der "Meme"-Aktie an anderen Orten angewandt: Ähnlich wie die GameStop-Aktie stiegen auch die Aktie der Kinokette AMC und die Kryptowährung Dogecoin zuletzt durch spontane Massenkäufe massiv im Wert.