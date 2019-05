Die Europawahl auf Twitter: Vieles drehte sich um Greta

Wann wurde besonders viel getwittert?

Mehr als eineinhalb Millionen Tweets (inkl. Retweets) mit einem der offiziellen Hashtags wurden in den zwei Wochen vor und während der Europawahl veröffentlicht. Allein am Wahlsonntag, an dem die meisten Länder gewählt haben, waren es knapp 400.000. Zum Vergleich: Bei der Bayernwahl 2018 waren es etwas mehr als 100.000.

Zwischen 30.000 und 50.000 Tweets pro Tag zur Europawahl

An den Tagen vor der Wahl wurden zwischen 30.000 und 50.000 Tweets pro Tag veröffentlicht. Eine Ausnahme war der Tag der Eurovision TV-Debatte mit den Spitzenkandidaten der Parteien. Da verdoppelte sich die Anzahl der Tweets, wobei der Großteil davon während der Übertragung veröffentlicht wurde.

Auch an den letzten Tagen vor dem Wahlbeginn im Vereinigten Königreich sowie den Niederlanden stieg das Volumen an. Am ersten Wahltag, dem 22. Mai, wurden mehr als 210.000 Tweets veröffentlicht. Die folgenden zwei Tage mit Wahlen in Irland, Malta, Tschechien, Lettland und der Slowakei waren etwas ruhiger - mit 100.000 bzw. 80.000 Tweets.