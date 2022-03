Die endlose Jagd nach dem Drachenlord

Seit dem 28. Februar 2022 lebt Rainer Winkler nicht mehr in seinem Wohnhaus. Winkler, der im Netz unter seinem Künstlernamen Drachenlord bekannt ist, wurde mit diesem Haus berühmt. Es ist das Haus, dessen Adresse er 2014 in einem Wutausbruch-Video im Netz verkündet. "Traut euch, kommt zu mir!", ruft er in dem Video. Auch wenn die Adresse damals manchen schon bekannt ist, nehmen danach immer mehr Menschen Winkler beim Wort und machen sich auf den Weg nach Markt Altschauerberg in Franken, um Winkler zu beschimpfen oder sein Haus mit Gegenständen zu bewerfen.

Der Teufelskreis des Internet-Hasses

Winkler hat über die Jahre eine große Zuschauergemeinde im Netz aufgebaut — seit fast zehn Jahren lädt er regelmäßig Videos hoch und sendet Livestreams. Einige wenige seiner Zuschauer sind echte Fans und nennen sich "Drachis". Der überwiegende Großteil von ihnen sind jedoch Hater, in der Selbstbeschreibung "Haider", eine Anspielung auf Winklers fränkischem Dialekt. Obwohl Winklers Publikum seit dessen ersten Videos fast ausschließlich aus Menschen besteht, die sich über ihn lustig machen, hat er nie aufgehört, Inhalte ins Netz zu stellen. Das Hauptthema dieser Videos: Der Hate gegen Winkler.

Im Netz haben sich Winklers Videos über die Jahre zu einem Teufelskreis entwickelt: Winkler veröffentlicht Videos, erntet dafür Hass und Beschimpfungen, er reagiert mit neuen Videos darauf, erntet dafür erneut Hass und Beschimpfungen und so weiter. Jahrelang hat Winkler versucht, den Hass zu etwas Gutem zu formen, die Aufmerksamkeit der Hater im Netz als Rampe zu nutzen, um ein ganz normales Influencer-Publikum aufzubauen. Dabei hat er auch oft Ratschläge ausgeschlagen, seine wenig lukrative YouTube-Karriere an den Nagel zu hängen oder in seinen Videos zumindest auf Deeskalation zu setzen, anstatt seine Hater immer wieder herauszufordern.

Winkler ist seinem Kurs treu geblieben. Und nun, nach mehreren Jahren, scheint sein Plan funktioniert zu haben: Winkler kann sich mittlerweile durch Spenden seiner "Drachis" seinen Lebensunterhalt bestreiten. Doch der Teufelskreis wird dadurch nur verschärft. Spenden kommen nur herein, wenn er weiter Videos macht, sodass er nur noch abhängiger von seinen Videos wird.

Kein Ende für das Drachengame

Dabei schien es im Jahr 2021 kurz so, als sei die Geschichte um Rainer Winkler vorerst beendet. "Amtsgericht beendet das Drachengame" titelten im Oktober die Nürnberger Nachrichten. Grund war die Verurteilung Winklers zu zwei Jahren Haft wegen Körperverletzung und Beleidigung. Es ist nicht die erste Gefängnisstrafe im sogenannten "Drachengame" — auch einige seiner Hater sind bereits hinter Gitter gewandert. Zudem kündigte Winkler während des Prozesses an, er habe sein Haus in Altschauerberg verkauft und wolle umziehen.

Tatsächlich ist Winkler Ende Februar ausgezogen, das Haus ist mittlerweile abgerissen. Angaben auf seinem Kanal zufolge habe Winkler sich nach Wohnungen umgesehen, doch er habe keine bekommen. Stattdessen ist er seitdem vor allem auf Reisen — in einem auffälligen Pick-Up-Truck, den er sich vom Verkauf des Hauses geleistet hat.

Für die Hater ist der Auszug Winklers kein Grund von ihm abzulassen: Seit Anfang März wird Winklers Standort in Chatgruppen geteilt und aktualisiert, sogar eine Online-Karte mit seinen Bewegungen wurde angefertigt. Wo immer Winkler ist, er wird von den Hatern aufgespürt.

Berufungsprozess steht bevor

Heute wird Rainer Winkler beim langerwarteten Berufungsprozess vor dem Landgericht Nürnberg erwartet. Winkler hofft diesmal auf eine Bewährungsstrafe — es wäre bereits die zweite. Bereits Anfang 2021 wurde ihm eine zweite Bewährungsstrafe für seine Straftaten angeboten, allerdings unter der Bedingung, dass er seine Online-Aktivitäten einstellt. Damals schlug Winkler das Angebot aus. Bisher kommen er und seine Hater einfach nicht voneinander los.