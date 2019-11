Die digitale Glücksformel für unser Zuhause von morgen

Befreit von digitalen Geräten - aber in einer vernetzten Umgebung

Überhaupt werde sich die neue Datenfreiheit auch freier anfühlen. In Zukunft werden wir laut Mengler nicht mehr an unsere digitalen Geräte gebunden sein. Wann und wo immer wir einen neuen Raum betreten, werde dort schon ein Computer auf unsere Daten warten - mit unseren alten Daten. Sogar das Klo einer Raststätte, prophezeit Mengler, könne eine Datenautobahn zu unserem Hausarzt daheim eröffnen.

"Der Arzt wird im Prinzip in jeder Toilette sein, auch hunderte Kilometer weit weg, und er kann dreimal am Tag unsere Daten analysieren. Auf Proteine, Krebszellen, was immer - wenn wir das wollen." Marc Mengler

"Wenn wir das wollen" - keine Vision wird in Lissabon ohne diese verbale Datenfußnote formuliert. Wenn wir das wollen: Sind wir bald fahrerlos, topinformiert und durchgecheckt unterwegs. Datenströme gegen Dauergrübeln: Wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen, wird uns sogar langweilig vor lauter digital-erledigter Probleme.

Auch unterwegs immer zu Hause

Aber auch das Problem erledigt sich. Auf der Lissabonner Bühne mit dem Auto spricht Tim Smith von der Londoner Softwareschmiede Ustwo zum Thema "Let's play. Gaming in the auto industry". Er malt aus, was das Auto alles kann, wenn Polster Konsolen und Scheiben Displays sind. Kinder zoomen dann beispielsweise am Fenster eine vorbeiziehende Schafherde heran, in dem sie einfache Wischbewegungen machen. Papa hat die Hände nicht mehr am Steuer, sondern an der Lehnen-Spielkonsole. Und wird doch, wenn er das will, umgehend alarmiert, wenn sich zu Hause was Spannendes tut.

David Eun hatte das vorgeführt in seiner Folie zum leeren Wohnzimmer im Jahr 2025. Diesmal ist alles weiß, nur der Staub-Roboter am Boden ist blau (=verpixelt) und sendet. Keine Staub-Pegel, sondern noch wichtigere Infos. Ist der Teenager am Kühlschrank oder ein Einbrecher? Schläft die Katze? Wie hat die Heizung auf den Temperatursturz reagiert? Was macht der Kühlschrank, oder wie Eun ihn nennt: der "Food-DJ"? Aber das muss man 2025 nicht mehr den Saugroboter fragen, das sagt einem der Kühlschrank sicher schon selber.