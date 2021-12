Die Creator-Economy: Wie im Internet heute Geld verdient wird

"Am Anfang waren Tanz – und Stripteasevideos. Dann habe ich mich mehr ausprobiert und es kamen auch Nacktbilder und Masturbationsvideos hinzu", erzählt Ina (Name von der Redaktion geändert). Ina studiert Medizin in Wien und ist Creatorin auf der Plattform Onlyfans. User können der jungen Frau auf Onlyfans folgen, ihr Nachrichten schreiben und Trinkgeld geben.

Vor allem aber können sie ein Abo abschließen und bekommen dann den ganzen Ina-Content direkt auf das Smartphon, das Tablet oder den Bildschirm serviert. Für die 26-jährige ist Onlyfans ein Hobby: "Ich habe jetzt keinen Contenplan und überlege nicht, was ich am Montag oder Dienstag mache, sondern entscheide spontan, worauf ich Bock habe." 200 Euro verdient sich Ina so dazu, viel Geld für die Studentin: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir die 200 Euro egal sind."

Leidenschaft wird zu Geld

Onlyfans boomt und das hat nicht nur etwas mit der Pandemie zu tun, wo der Bedarf groß war nach ein wenig erotischer Zerstreuung. Im Januar dieses Jahres hatte Onlyfans über 85 Millionen Nutzer, im Juli 2019 waren es gerade einmal 8 Millionen gewesen. Über eine Million Creator und vor allem Creatorinnen bieten mittlerweile hier ihren Content gegen Geld an.

Das macht Onlyfans zu einem Vehikel der sogenannten "Creator-Economy", die manchmal auch "Passion Economy" genannt wird. Die Idee: Menschen machen ihre Leidenschaft zu Geld. Sie umgehen Verlage, Produktionshäuser, Fernsehsender und Werbedeals. Sie produzieren ihren Content nicht für Firmen, die diesen dann weiterverkauften, sondern für diejenigen, die bereit sind, dafür zu bezahlen.

Mehr als "Lousy Pennys"

Ein solches Angebot betreibt beispielsweise Martin Fehrensen. Der Journalist und Blogger schreibt seit Jahren einen Newsletter zu Social-Media-Themen.

2018 entscheidet sich Fehrensen, das Hobbyprojekt zu professionalisieren. Seitdem muss man ein paar Euro berappen, wenn man das "Social Media Briefing" bei sich im Mail-Postfach vorfinden möchte. 5.000 Leute tun das mittlerweile und damit kann Martin Fehrendsen seinen Lebensunterhalt bestreiten. "Unser Newsletter erleichtert unseren Lesern das Leben, denn sie müssen nicht alles selbst im Blick behalten. Das habe eben seinen Preis, den viele Leute aber bereit seien zu bezahlen, erzählt Fehrensen.

Dabei kommt dem Social Media-Experten eine Entwicklung entgegen. Jahrelang hieß es nämlich, dass man im Internet kein Geld verdienen könne. Maximal "Lousy Pennys" gäbe es im Netz zu holen, meinte beispielsweise Hubert Burda 2009 auf einer Konferenz. Jahrelang machte das Schlagwort einer angeblichen "Kostenloskultur" die Runde, welche es unmöglich mache, für das Internet tragfähige Geschäftsmodelle zu entwicklen.

Das stimmt längt nicht mehr – wenn es denn überhaupt je gestimmt hat. "Wir haben uns ein Stück weit daran gewöhnt, für Dinge im Internet Geld zu bezahlen", sagt Fehrendsen. Heute habe jeder einen Spotify Account, einen Amazon Prime oder Netflix-Account. "Diese großen Plattformen haben es salonfähig gemacht, dass wir für Dinge im Internet Geld bezahlen, sodass man heute im Internet Geld verdienen kann", so Fehrensen.

Vom ambitionierten Hobbyprojekt zum Job

Die Folge: Heute tummeln sich im Internet nicht nur YouTuber und Influencer, die Millionen scheffeln. Da sind außerdem immer mehr kleinere und mittelgroße Creator, die Inhalte entwickeln für spezielle Nischen - und so die Ökonomie des Internets umkrempeln. Treiber sind Plattformen wie beispielsweise der Newsletter-Dienst Substack, aber auch die Literatur-Plattform Wattpad. Zentral sind auch Patreon und Steady, Payment-Dienste, über den Kreative regelmäßig einen bestimmten Geldbetrag erhalten und dafür beispielweise Zugang zu Podcast, Blogeinträgen oder Videos bereitstellen.

Die Folge ist, dass sich ambitionierte Hobby-Projekte manchmal in echte Jobs umwandeln lassen. Eine weitere Folge: Diejenigen, die im Internet Inhalte anbieten, müssen nicht erst nachfragen, was sie machen sollen. Sie machen einfach. "Der Trend zur Creator-Economy führt erst mal zu einer Stärkung derjenigen, die Inhalte im Internet anbieten", glaubt Martin Fehrensen.

Harter Kampf um Mini-Mäzene

Viele Creator sind froh darüber, dass sie nicht mehr für traditionelle Auftraggeber oder für Werbekunden produzieren zu müssen, sondern direkt für diejenigen, die ihren Content schätzten und dafür bezahlen wollen. Doch die neue Unabhängigkeit kommt zu einem Preis: Der Kampf um Unterstützer ist hart und die Mini-Mäzene können ihr Abo auch einfach per Knopfdruck kündigen. Die Folge: Die Berichte über Depressionen und Burnouts unter Creator häufen sich. Kein Wunder, denn der Druck kann immens werden. "Publish or Perish": Man ist dazu verdammt zu liefern und zwar auch dann, wenn man eigentlich gar nicht liefern kann.

Diesen Druck hat auch Dom Schot kennengelernt. Der Archeologe und Computerspieljournalist betreibt das Angebot "OK COOL", in dem er über die Menschen und die Geschichten hinter Comuterspielen schreibt und podcasted. Zuvor hatte er ein anderes Projekt gestartet, bei dem er auf freiwillige Unterstützung setzte. "Da habe ich die Angst gehabt: Was passiert, wenn die Leute denken, sie bekommen nicht genug oder ich bin faul und ich mache nicht genug?", erzählt Dom Schott. Die Folge: Selbstausbeutung und akute Burnout-Gefährdung.

"OK COOL" zieht Schott daraufhin anders auf: Sonntags gibt es einen freien Podcast für alle und Freitag erscheint etwas Besonderes für Unterstützer. "Das ist ein Output, den kann ich selber gut einhalten und organisieren. Und es ist ein Output, mit dem die Menschen da draußen auch rechnen können", sagt Schott. Das Konzept geht auf: Zurzeit unterstützen 367 Menschen "OK COOL" mit insgesamt über 2.000 € im Monat.

Die Creator-Economy ist gekommen, um zu bleiben

Unterdessen ist in der Creator-Economy ein regelrechter Kampf der Plattformen um einflussreiche Kreative ausgebrochen. Facebook nimmt einflussreiche Newsletter-Schreiber unter Vertrag, TikTok und YouTube kämpfen um bekannte Bewegtbild-Stars. Zugleich aber machen sich Kreative auch ein Stück weit abhängig von den Plattformen, mit deren Hilfe sie Geld verdienen.

Beispiel Onlyfans. Im August 2021 kündigt die Plattform an, keine pornografischen Inhalte mehr zuzulassen. Ein seltsamer Schritt für eine Porno-Plattform und einer, der auf Druck der Geschäftspartner erfolgt. Zehntausende Menschen, die über Onlyfans ihren Lebensunterhalt bestreiten, haben plötzlich Angst um ihre Existenz. "Da habe ich mir gedacht: 'Wollt ihr mich verarschen?' Was passiert jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr weiter machen. Für mich ist das nicht schlimm, aber was ist mit denen, die von Onlyfans leben?", fragt Ina.

Mittlerweile ist Onlyfans wieder zurückgerudert. Pornografische Inhalte bleiben weiterhin erlaubt. Und in der Tat ist es so, dass Onlyfans keineswegs mehr die einzige Plattform ist, auf der man mit erotischen Inhalten Geld verdienen kann. Auch daran sieht man: Die Creator-Economy wird bleiben und sie wird die Art, wie im Netz Geld verdient wird, für immer verändern.