Die BasisBibel: Eine Bibel-Version für das digitale Zeitalter?

Immer mehr Menschen verlassen die Institution Kirche. Neben den Missbrauchsskandalen ist der Mitgliederschwund eine der großen Herausforderungen für die großen christlichen Kirchen in Deutschland. Hier setzt die Evangelische Kirche nun auf Digitalisierung: Neue Formate im Netz sollen junge Menschen für den Glauben begeistern.

Eines davon ist die neue BasisBibel: 17 Jahre lang dauerte das Übersetzen der hebräischen und altgriechischen Urtexte, nun liegen Altes und Neues Testament erstmals komplett in digitaler Form vor – und das in einer webaffinen Sprache.

"Den Leuten aufs Smartphone schauen"

Einfach geschrieben, leicht verständlich - so wirbt die evangelische Deutsche Bibelgesellschaft für die BasisBibel, die sie nun neu herausgegeben hat. "Man könnte sagen, Luther hat seinerzeit den Leuten aufs Maul geschaut", sagt ihr Generalsekretär Christoph Rösel. "Und wir haben das eben auch versucht, den Leuten so ein bisschen aufs Smartphone zu schauen. Wie schreibt, wie liest man heute, und das bei der Übersetzung der Basisbibel zu berücksichtigen."

Die neue BasisBibel enthält das Neue und Alte Testament. Das Buch verwendet sehr kurze Sätze, kein Satz hat mehr als 16 Wörter. Jeder Hauptsatz hat nur einen Nebensatz. Es gibt verschiedene Ausgaben: Buch-Ausgaben in buntem Design, mit Fließtext oder mit Zeilen pro Sinneinheit, anmutend wie ein Gedicht. Und extra für junge Menschen: eine digitale Ausgabe, zum Lesen am Computer oder zum kostenlosen Download per App aufs Handy.

"Entzaubert" die BasisBibel die Heilige Schrift?

Für Christian Schiffer, Netzexperte des Bayerischen Rundfunks, eine logische Konsequenz: Seiner Meinung nach muss sich Lesestoff den veränderten Lesegewohnheiten anpassen. Wer die Bibel in digitaler Form lesen werde, habe viele Vorteile, meint Schiffer: "Die Menschen suchen nach bestimmten Stellen, sie blättern mal rein, suchen einen bestimmten Psalm" und da sei es eben von Vorteil, wenn man einen Text digital und damit leichter durchsuchbar vorliegen hat.

Kritiker werfen den Herausgebern der neuen BasisBibel allerdings vor, dass die vereinfachte Sprache die Bibel "entzaubern" würde. Der Bürger werde geradezu "entmündigt", da er nicht mehr über kompliziertere Satzstrukturen nachdenken müsse. Christian Schiffer vermutet dahinter kulturpessimistische Ressentiments gegenüber dem Digitalen. Seiner Beobachtung nach würden Online-Texte per se oft als minderwertig abgetan.

Aus "Aue" wird "Weide"

Wie stark unterscheiden sich die Texte der neuen Ausgabe von denen Luthers? Hier als Beispiel der Psalm 23 vom Guten Hirten:

"Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue."

In der Basis-Bibel steht:

Der Herr ist mein Hirte. Mir fehlt es an nichts. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern.

Anstelle des Wortes "Aue" wurde hier das gängigere "Weide" eingesetzt. Beispiele wie diese gibt es viele.

Nah am hebräischen Ausgangstext

Doch ganz egal, ob digital oder gedruckt: Für den Münchner Alt-Testamentler Prof. Christoph Levin hat die neue BasisBibel religiösen Geltungsanspruch: "Man kann ganz einfach die Basisbibel mit der Luther-Bibel und der Einheitsübersetzung vergleichen: Es ist wirklich ein biblischer Text. Und das liegt an der doch starken Bindung an den Ausgangstext." Levin hat selbst bei der Übersetzung mitgewirkt und betont, dass die Bildsprache etwa des Hebräischen vollständig übernommen wurde.

Wird die BasisBibel junge Leute ansprechen?

Fast zwei Jahrzehnte haben Theologen, Germanisten und Historiker bei der Übersetzung der biblischen Ursprungstexte miteinander gerungen, um den Spagat zwischen Treue zum Ausgangstext und Rezeptionsästhetik hinzubekommen. "Es ist ein bisschen so wie bei Luther damals auch: Versteht denn die Zielgruppe, was der Text sagen will?", sagt Levin. Der Professor für Alttestamentliche Theologie ist überzeugt: Die neue BasisBibel wird junge Menschen ansprechen. Ob diese jedoch über die biblischen Texte ins Gespräch über ihren christlichen Glauben kommen werden, hängt letztlich von ihren Bezugspersonen ab: ihren Lehrern, ihren Mentoren, die sie auf dem Weg zur Konfirmation oder im Religionsunterricht begleiten.