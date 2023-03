Diagnose beim Arzt mit ChatGPT? BR24live KI-Talk

Chancen und Risiken in der Medizin

Wenn KI aktuell bereits bei der Krebsdiagnose unterstützt: welche Möglichkeiten eröffnen sich dann bei den Behandlungsmethoden? Wie kann die rasante Entwicklung neuer KI-Tools sinnvoll genutzt werden?

Tech-Experten wie Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak fordern nun in einem offenen Brief eine Denkpause von mindestens sechs Monaten. Dieser Entwicklungs-Stopp solle der Branche Zeit geben, Sicherheitsstandards für die Entwicklung von KI festzulegen und mögliche Schäden abzuwenden. In Deutschland begrüßte der TÜV-Verband den offenen Brief. "Der Appell zeigt den politischen Handlungsbedarf für eine klare gesetzliche Regulierung Künstlicher Intelligenz", erklärte Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands. "Gleichzeitig ist klar, dass KI-Systeme verstärkt in der Medizin, in Fahrzeugen oder anderen sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden. Fehlfunktionen können fatale Folgen haben." In diesen Bereichen seien rechtliche Leitplanken nötig.

Assistieren Roboter zukünftig bei Operationen? Macht KI Therapie günstiger, besser und schneller? Und was sagt eigentlich eine KI selbst zu der Thematik? All diese Fragen beantworten wir ab 15.30 Uhr im BR24live KI-Talk. Der Livestream wird über diesen Artikel eingebettet.