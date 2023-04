DHL Phishing: Vorsicht bei dieser SMS

Zustellbenachrichtigungen, Zollbenachrichtigungen, Paketankündigungen: Das Empfangen von Sendungen aller Art sorgt seit jeher für eine Flut aus Mitteilungen. Kein Wunder, dass Betrüger versuchen, DHL-Nachrichten zu imitieren, um Daten abzugreifen oder Kunden in eine Abo-Falle zu locken. Das Unternehmen selbst warnt seit Monaten vor den Betrugsversuchen, auch andere Versand-Dienstleister sind betroffen.

So schnappt die Falle zu

Die Betrugsversuche werden per E-Mail angebahnt, aber oft auch per SMS. "Für Ihr Paket wird eine Zollgebühr (2,99€) erhoben", heißt es dann beispielsweise. Dazu gibt es einen Link, mit dessen Hilfe man die angebliche Zollgebühr entrichten soll. Geben Kunden nun ihre Bankdaten ein, schnappt die Falle zu. Die Masche ist auch deswegen so perfide, weil DHL Express zur Beschleunigung des Zollabfertigungs-Verfahrens einen SMS-Service nutzt, der zum Portal "DHL4You" führt. Hier legen es die Betrüger vermutlich auf eine Verwechslung an.

Nie auf dubiose Links klicken!

Deswegen gilt bei verdächtigen SMS, genau wie bei E-Mails, die Regel: Keine unbekannten Links anklicken! Und erst recht sollte man niemals irgendwo seine Daten eingeben oder Dateien herunterladen und ausführen.

Und was, wenn es zu spät ist?

Wenn Sie auf so eine SMS hereingefallen sind, sollten Sie schnell handeln. Haben Sie ihre Bankdaten in ein Formular eingegeben, dann sollten Sie sich schnellmöglich mit Ihrer Bank in Verbindung setzten und Ihr Konto beziehungsweise Ihre Kreditkarte sperren lassen. Ebenso sollten Sie das Passwort Ihres DHL-Accounts ändern, falls diese Daten von dem Betrug betroffen waren. Im Fall der falschen SMS empfiehlt es sich zudem, das Gerät auf Viren zu scannen und etwaiges digitales Ungeziefer zu verbannen.

