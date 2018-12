Deutschland verlangt weltweit die meisten Daten von Apple

32.342 Mal haben Behörden weltweit Daten über Apple-Nutzer verlangt. So schreibt es der Apple Konzern in seinem aktuellen Transparenz-Bericht und bezieht sich auf die erste Jahreshälfte 2018.

Deutsche Behörden hätten dabei rund 13.700 mal ein sogenanntes Auskunftsersuchen an den amerikanischen Konzern gestellt – das sind insgesamt 42% aller weltweiten Anfragen. Kein anderes Land wendet sich öfter an Apple. In rund drei Viertel aller Fälle wurden Daten an die deutschen Behörden weitergegeben (10.596 Fälle).

Spekulationen: Bespitzelt die Deutsche Regierung besonders viel?

Erste Politiker aus dem Bundestag haben angesichts dieser Zahlen bereits von Überwachung gesprochen. Dabei betont der Konzern, dass es sich bei der hohe Zahl der genehmigten Fälle in Deutschland vorwiegend um "Ermittlungen im Zusammenhang mit gestohlenen Geräten" handle. Hinzu kommen vermutete Betrügereien mit iTunes-Geschenkgutscheinen und Kreditkarten. Nur in diesem Bereich stellten deutsche Behörden außerordentliche viele Anfragen.

Bei gestohlenen Geräten, so erklärt der Konzern, verlangten die Strafverfolgungsbehörden allgemeine Angaben zu Kunden. Bei Kreditkartenbetrug wiederum gehe es vor allem um die Transaktionen, die mutmaßliche Betrugsfälle zeigten.

Zwei unterschiedlich sensible Datensätze

Der zweite von Apple weitergegebene Datensatz beinhaltet deutlich mehr Informationen. Es handelt sich um sogenannte Notfalldaten. Dieser Datensatz kann alle Apps auf einem Handy beinhalten - beispielsweise Standorte oder auch Nachrichten. Dieser Datensatz wird nur dann weitergegeben, wenn es darum gehe "unmittelbaren Schaden am Leben von Menschen" abzuwenden. Denkbar sind dabei Terrorangriffe, Gewaltverbrechen oder auch vermutete Suizide.

Der Datensatz mit den deutlich sensibleren Informationen wurde insgesamt neun Mal in der ersten Jahreshälfte von deutschen Behörden angefragt. Neun Mal wurde er auch genehmigt. Hier sind die Zahlen im internationalen Vergleich wieder relativ normal: Frankreich hat die gleiche Zahl, Großbritannien sogar 172 Fälle.