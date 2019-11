Deutschland soll beim Mobilfunkausbau nicht zurückfallen

Das Kabinett berät sich seit gestern im brandenburgischen Meseberg. Bei der dortigen Digital-Tagung sollen die Pläne der Bundesregierung in Sachen Digitalisierung konkretisiert werden. Denn im internationalen Vergleich hinkt Deutschland in Sachen digitaler Infrastruktur immer noch hinterher.

Eine Milliarde gegen Funklöcher

Ganz oben auf der Liste: Funklöcher. Trotz jahrelanger Versprechungen - deutschlandweit gibt es immer noch zahlreiche "weiße Flecken": Gebiete, in denen kaum bis gar kein Mobilfunk verfügbar ist. Auch Bayern ist nicht gut versorgt. Auf zahlreichen bayerischen Zugstrecken ist es zum Beispiel nicht möglich, zuverlässig zu telefonieren oder Emails zu versenden. Für den Wirtschaftsstandort Bayern sind das keine guten Voraussetzungen.

Jetzt will die Bundesregierung endlich in die Gänge kommen. Vor der Digital-Tagung gab sie bekannt: Ganze 1,1 Milliarden Euro sollen zur Verfügung gestellt werden. Laut Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) sollen damit "so gut wie alle Funklöcher in Deutschland geschlossen werden". Das Geld stammt aus dem "Sondervermögen Digitale Infrastruktur", welches unter anderem durch die Milliardenerlöse der 5G-Mobilfunkauktion finanziert wird.

Widerstände vor Ort bremsen den Mobilfunkausbau

Doch es scheitert nicht nur am Geld. In der neu veröffentlichten Mobilfunkstrategie der Bundesregierung heißt es: "Mitunter scheitert der Ausbau von Standorten für Mobilfunkmasten an Widerständen vor Ort.Grund dafür sind häufig Vorbehalte gegen Mobilfunkmasten – aus optischen Gründen oder aus Sorge vor zusätzlicher Strahlenbelastung." Widerstände gegen Mobilfunkmasten kommen auch in Bayern immer wieder auf - so etwa zuletzt in Fuchsmühl in der Oberpfalz und in Niedersonthofen im Oberallgäu.

Deshalb soll eine mehrjährige "Kommunikationsinitiative" in die Wege geleitet werden. Dabei will man vor Ort mit Bürgern in Dialog treten und über die Sachlage informieren. Die Regierung beruft sich hier auf Erkenntnisse aus der Wissenschaft: So gibt es trotz zahlreicher Studien keine Hinweise darauf, dass Mobilfunkwellen krank machen - sofern die Masten die erforderlichen Grenzwerte einhalten.

Tagesschau zeigt Funkloch in Aktion

Wie notwendig der Ausbau mittlerweile ist? Das zeigte sich heute Mittag bei der Live-Übertragung der Tagesschau. Die musste nämlich unterbrochen werden - wohl wegen eines Funklochs.