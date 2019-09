Deutscher Radiopreis: Roger Rekless als "Bester Newcomer" gekürt

"Es gibt viele Gründe, David Mayonga alias Roger Rekless mit Begeisterung zuzuhören. Seine Sprache ist bildhaft, sein Hintergrundwissen breit, seine Liebe zur Musik frei von Genre-Grenzen. Gästen und Publikum bringt er in jeder seiner Moderationen Wertschätzung und ehrliches Interesse entgegen. Er brilliert mit seinem authentischen, unverwechselbaren Stil und überzeugt durch Wortwitz, mit Haltung und auf Augenhöhe."

Mit dieser Begründung der Jury des Deutschen Radiopreises wird Roger Rekless wie sich der in München geborene und aufgewachsene David Mayonga im Berufsalltag nennt, sehr treffend beschrieben. Der studierte Pädagoge, der unter anderem auch für das Goethe Institut in dieser Tätigkeit weltweit unterwegs ist, wurde vor allem durch seine musikalischen Tätigkeiten bekannt.

Moderation bei Puls und BAYERN 3

Parallel zu seiner Karriere als Freestyle-Rapper ist er beim Bayerischen Rundfunk als Moderator aktiv. Seit 2015 ist Rekless regelmäßig in den Radioprogrammen von PULS, BAYERN 3 und Bayern 2 zu hören. Bis Ende 2018 stand der Moderator jeden Abend in der "BAYERN 3 Spätschicht, präsentiert von PULS" im direkten Austausch mit seinen Hörerinnen und Hörern. In der Rubrik "Roger Rekless rappt deine fünf Wörter" bastelte er gemeinsam mit seinen Fans live On Air einen Freestyle-Rap – ein deutschlandweit einzigartiges Liveradio-Kunststück. Auch bei Social Media kann man Roger freestylen sehen: Auf dem Facebook-Kanal von PULS rappt Roger einmal im Monat die Kommentare der Userinnen und User.

Mit all seinen Aktivitäten gepaart mit seiner bodenständig, authentischen Art ist Rekless in allen Feldern der Medienlandschaft aktiv und zählt nach Ansicht der Jury auch deshalb als "Hoffnungsträger unserer Radiolandschaft."