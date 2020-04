Deutscher Computerspielpreis: Anno 1800 "Bestes deutsches Spiel"

"Anno 1800", so heißt der große Gewinner vom Montag Abend. Das populäre Aufbauspiel wurde als bestes Deutsches Spiel ausgezeichnet und so darf sich das Studio Blue Byte aus Mainz über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Insgesamt wurden gestern 590.000 Euro an Preis vergeben unter anderem auch an das erlanger Studio Boxelware. Ihr komplexes Weltraumspiel "Avorion" konnte sich gegen namhafte Konkurrenz in der neu eingeführten Kategorie "bestes Experten-Spiel" durchsetzen.

Spiel über den zivilen Widerstand im 3. Reich zum besten Serious Game gekührt

Freude auch bei der Firma HandyGames aus Giebelstadt in der Nähe von Würzburg. Das von HandyGames herausgegebene Spiel "Through the Darkest of times" wurde als bestes Serious Game ausgezeichnet. In dem dokumentarischen Strategiespiel werden Computerspieler zu Anführern einer Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. Das Spiel wurde auch international von der Kritik für seinen behutsame und durchdachte Annäherung an das ernste Thema gelobt.

Wegen Corona nur im Internet

Der Deutsche Computerspielpreis wurde im Jahr 2009 das erste mal verliehen. Normalerweise findet die Veranstaltung im Wechsel zwischen Berlin und München statt. Diesmal allerdings musste die Gala coronabedingt ins Internet ausweichen.