Deutschen Gamestudios droht Rückschlag wegen Förderengpass

Die Gamesbranche ist ein riesiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Fast 10 Milliarden Euro gaben die Deutschen im vergangenen Jahr für Gaming und Computerspiele aus. Allerdings fließt der weit überwiegende Teil des Geldes ins Ausland: Dort sitzen Entwicklerstudios, die in vielen Ländern staatlich gefördert werden. Damit war die Games-Produktion in Deutschland bis zum Beginn der Förderung rund 30 Prozent teurer, deutsche Studios waren nicht konkurrenzfähig.

Gamesförderung im Koalitionsvertrag

Vor diesem Hintergrund hat schon die Vorgängerregierung beschlossen, auch in Deutschland Entwicklerstudios zu fördern, die Ampel hat die Gamesförderung in den Koalitionsvertrag geschrieben und der zuständige Minister Robert Habeck bezeichnete sich auf der GamesCom als "Games-Minister". Doch jetzt sind bereits alle Mittel für dieses und kommendes Jahr verbraucht. Das heißt: Alle Projekte, die jetzt starten wollen und die Förderung eingeplant hatten, müssen vorerst bis 2024 warten. Aus dem Schwung, der bei Beschäftigung und Neugründungen von Gamestudios in Deutschland gerade zu spüren war, würde eine Vollbremsung – und das trifft direkt und indirekt den gesamten Digitalstandort Deutschland.

Games: Vorreiter bei Innovation und Technologie

Denn, was viele unterschätzen: Games sind weit mehr als "nur" daddeln. "Games sind ganz häufig Vorreiter, gerade wenn es um Konzepte, wenn es um Technologien geht", betont Felix Falk vom Branchenverband GAME. "Das sehen wir ganz gut in Bereichen wie Virtual Reality oder Augmented Reality, die in ganz vielen Industriebereichen jetzt eingesetzt werden, weil die Games-Branche diese Technologie vorangetrieben hat", erklärt er. Und das gleiche gelte für Bereiche wie Gamification, Künstliche Intelligenz oder 3D-Simulation. Falk weiter: "Da könnte ich ganz viele Beispiele bringen, an denen man sieht: die Vorreiterschaft der Games-Branche ist ganz elementar wichtig für den Digital- und Wirtschaftsstandort Deutschland."

Andere Länder erkannten den Wirtschaftsfaktor Games schneller

Zudem rechnet sich die Förderung nach einer gewissen Anlaufphase offenbar auch finanziell: Beispiel Frankreich, das bereits vor mehr als zehn Jahren mit der Förderung von Game-Studios begonnen hat. Zu dieser Zeit haben in Deutschland einige Politiker Games noch mit "Killerspiele" übersetzt.

Frankreich: Für 1 Euro Förderung kommen 1,80 Euro zurück

Nach einigen Jahren Förderung habe die französische Regierung eine Studie in Auftrag gegeben, sagt Falk, um die Fördereffekte, die sogenannten Hebeleffekte zu prüfen. "Da kam raus: Für jeden Förder-Euro, den der Staat ausgibt, bekommt er 1,80 Euro zusätzliche Steuereinnahmen zurück plus 8 Euro zusätzliche Investitionen, die am Standort getätigt werden. Also zum Schluss ist es ein richtiges Plus-Geschäft für den Staat", rechnet Falk vor.

Förderstop ohne Vorwarnung

Doch jetzt sind die 50 Millionen Fördermittel für dieses und das kommende Jahr bereits verbraucht. Das liegt daran, dass Games eine jahrelange Entwicklungszeit benötigen, die Fördermittel also auf Jahre im Voraus eingeplant werden müssen. Dadurch droht eine Förderlücke von 14 Monaten mit fatalen Folgen für die Firmen, die sicher mit einer Förderung gerechnet hatten. Denn die Nachricht, dass das Geld verbraucht ist, kam so plötzlich und ohne jede Vorwarnung, dass sich die Studios nicht darauf einstellen konnten.

Vertrauen bei internationalen Partnern erschüttert

Laut Falk drohen der Studiolandschaft in Deutschland, die gerade in Sachen Beschäftigung und Studio-Start-Ups zweistellige Zuwächse verzeichnete, Entlassungen und Insolvenzen. "Zudem ist das natürlich auch ein Vertrauensverlust gegenüber internationalen Partnern, mit denen Projekte vereinbart wurden", ist sich Falk sicher.

Kurzfristige Lösung: Aufstocken der Fördermittel

Viele Studios hoffen auf eine kurzfristiges Aufstocken der Fördermittel durch den Haushaltsausschuss des Bundestages am 10. November. Im Gesprächs-Video-Podcast "Gamechanger" des Branchenverbandes auf Twitch hat der haushaltspolitische Sprecher der FDP, Otto Fricke, eine wohlwollende Prüfung signalisiert.

Langfristig Veränderung des Fördersystems gewünscht

Doch für langfristige Sicherheit, so meinen Falk und Fricke übereinstimmend, werde das wohl nicht sorgen. Sie deuten an, dass eine Kombination aus direkter Förderung und Steuererleichterungen, wie sie in anderen Ländern bereits erfolgreich praktiziert werde, wesentlich größere Verlässlichkeit und Kontinuität bringen könnte. Bis das allerdings umgesetzt wird, kann es, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, wie lange es gebraucht hat, überhaupt eine Förderung in Deutschland einzurichten, wohl noch einige Zeit dauern.