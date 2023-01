Deswegen verklagen Künstler Künstliche Intelligenz

Man muss das Bild nicht unbedingt mögen. Es heißt "A Muse in Warzone" und zeigt, nun ja: eine Muse in einem Kriegsgebiet. Eine holde Maid, eingehüllt in einer Mischung aus Toga und Hochzeitskleid, schaut verträumt in die Ferne. Im Hintergrund der Nebel des Krieges, ein paar Adler und zwei rote Punkte, die aussehen wie Saurons Auge aus "Der Herr der Ringe". Gemalt hat es Ben Moran, ein aus Vietnam stammender Künstler aus Fleisch und Blut. Das ist für die Geschichte wichtig. Denn als Moran das Bild in die größte Reddit-Gruppe zum Thema Kunst postet, wird er gebannt.

"Eine KI macht das in Sekunden besser, wofür du Stunden brauchst"

Der Grund: Moran wird unterstellt, er habe das Bild gar nicht selbst gemalt, sondern eine künstliche Intelligenz. KI-Kunst aber ist in der Reddit-Gruppe verboten. Moran beteuert seine Unschuld und legt Beweise vor, etwa Photoshop-Dateien, die zeigen, dass er das Bild selbst am Rechner geschaffen hat. Aber es hilft nichts, ein Reddit-Moderator schreibt ihm, dass er ihm nicht glaube. Und selbst wenn Moran das Bild selbst gemalt habe, sehe es eben aus wie von einer KI gemalt. "Eine KI macht das in Sekunden besser, wofür du Stunden brauchst", so der Reddit-Moderator.

Ein Künstler wird aufgefordert, doch bitteschön nicht so zu malen wie eine Maschine. Das ist die letzte Volte in einem komplizierten Konflikt, der seit Monaten tobt. Denn 2022 war das Jahr, in dem die Maschinen ausgerechnet in einen Bereich eingedrungen sind, auf den wir Menschen uns ziemlich viel einbilden: In den der menschlichen Kreativität. Pac-Man sitzt auf dem Wetten-Dass-Sofa. Oder Godzilla als Kellner auf der Wiesn, aber im Stil von van Gogh. Programme wie DallE, Stable Diffusion oder Midjourney pinseln einem auf Knopfdruck, was man haben will.

Künstler gegen KI

Für Künstler und Designer stellen die neuen Kunstmaschinen ein Problem dar, und zwar nicht nur, weil sie ihnen die Jobs klauen könnten, sondern auch ihren Stil. Denn trainiert werden die Kunst-Maschinen mit Kunst, die Menschen zuvor geschaffen haben. "Derzeit bedienen sich diese Bildgeneratoren bei Material, das sie aus allen Ecken des Internets in ihren Datenbanken speichern und nehmen dabei keine Rücksicht auf Bilder, die urheberrechtlich geschützt sind", sagt zum Beispiel der Grafiker, Verleger und Agent Spiridon Giannakis. Er setzt sich dafür ein, dass die Nutzung von Kunst zum Training von KI-Systemen strenger reguliert wird.

Darf sich eine Maschine von Menschen inspirieren lassen?

Beim Streit zwischen Künstlern und KI stellen sich schnell haarige Fragen: Ist das Bild der künstlichen Intelligenz eine eigene Kreation? Stiehlt die KI wirklich bei den Kreativen? Oder lässt sie sich nur inspirieren, so wie auch Kunststudenten ihren Vorbildern nacheifern?

Fragen, die nun die Gerichte beschäftigen. Kürzlich wurde bekannt, dass in Großbritannien die Bildagentur Getty Images das Unternehmen Stability AI verklagt, das die bekannte Kunst-KI Stable Diffusion betreibt. Zuvor hatte bereits eine Gruppe von Künstlern in der USA Stablity AI verklagt, unter anderem auch das Midjourney, ein Unternehmen, das einen weiteren KI-Bildgenerator betreibt.

Zur Befriedung des Konfliktes wird von Seiten der KI-Forscher immer wieder eine Opt-out-Möglichkeit ins Spiel gebracht. Opt-out, das hieße, dass Künstler, Designer, Fotografen oder Grafiker selbst entscheiden können, ob sie es erlauben, dass eine künstliche Intelligenz mit ihren Daten trainiert wird.