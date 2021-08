Deswegen verbietet OnlyFans Pornographie

Es ist ein bisschen so, als würde Instagram Fotos, die mit einem Smartphone gemacht wurden, abschaffen: Onlyfans, der Dienst für virtuelle Sexarbeit schlechthin, verbietet ab Oktober pornographische Darstellungen. Auf OnlyFans stellen vor allem Erotikdarsteller und Erotikdarstellerinnen Inhalte online, die Nutzerinnen und Nutzer kostenpflichtig abonnieren können. Auch wenn Promis wie Cardi B ein OnlyFans-Profil besitzen und sogar das Vice-Magazin dort seine Inhalte postet, ist die Plattform vor allem für ihre pornographischen Inhalte bekannt, die nun bald abgeschafft werden sollen.

Zahlungsanbieter haben zu viel Macht

Als Grund nennt OnlyFans die Anfragen ihrer “Bankpartner und Auszahlungsanbieter". Gemeint sind die Dienstleister Visa und Mastercard, die die Kreditkartenindustrie in den USA dominieren. Laut dem Finanzberatungsunternehmen Motley Fool besaßen 2018 fast die Hälfte der Amerikaner eine Visa-Kreditkarte und ca. 40 % eine Mastercard. Nun kommt Kritik an der Macht auf, die solche Unternehmen auf Webseiten haben. "Während viele OnlyFans beschuldigen, Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter auf der Jagd nach Investmentkapital und Bekanntheit zu opfern, muss einem klar sein, wo die wahre Schuld liegt: Bei den Banken und Kreditkartenunternehmen wie Mastercard, die es ablehnen, in einem fehlgeleiteten und bösartigen evangelikalen Krieg gegen Porno Stellung zu beziehen”, heißt es in einem Statement von “Free Speech Coalition”, ein Verein, der sich für Porno-Darstellerinnen und -Darsteller einsetzt.

Vergangenes Jahr haben Visa und Mastercard ihre Zusammenarbeit mit der Plattform Pornhub beendet, weil ihr vorgeworfen wurde, sexuellen Missbrauch zu verbreiten. Die Seite hat daraufhin ihre Richtlinien radikal verändert, um die hochgeladene Inhalte besser kontrollieren zu können. Mastercard hat seitdem seine Richtlinien für Banken, die Zahlungen von Websites mit “Adults-only”-Inhalten bearbeiten, verändert. Die neuen Richtlinien erfordern, dass die Webseiten die Inhalte überprüfen und die Nutzerinnen und Nutzer vor allem wegen des Alters identifizieren.

Der wahre Grund sind nicht Menschenrechte

Die Kritikerinnen und Kritiker sagen aber, dass nicht der Jugendschutz oder die Rechte der Menschen in der Porno-Industrie für Unternehmen wie Visa oder Mastercard entscheidend sind. Die Unternehmen möchten lediglich keinen Image-Schaden davon tragen.

Protest kommt aber nicht nur von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern, auch die Befürworter der freien Meinungsäußerung kritisieren die Macht von Unternehmen wie Visa und Mastercard. "Solange Unternehmen wie OnlyFans auf eine zentralisierte Technikinfrastruktur angewiesen sind, werden sie sich immer davor fürchten, dass ihre Vermieter (Mastercard/Visa, Paypal, Amazon Web Services) sie rausschmeißen.” schrieb Evan Greer, Direktor der Digital Rights Group Fight for the Future, am Freitag in einem Twitter-Thread.

Auf den Tweet von OnlyFans, der erstmals erwähnt, dass die Plattform ohne Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern nicht zu dem geworden wäre, was sie heute ist, reagieren auch viele empört. Nicht nur weil die Webseite noch nie zuvor den Begriff Sexarbeit benutzt hatte, sondern auch weil das neue Verbot für viele der Verlust ihrer Einnahmequelle bedeutet.

