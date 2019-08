Der Meme-Kult um Philipp Amthor

Philipp Amthor ist Bundestagsabgeordneter der CDU, einer der jüngsten aller Zeiten. Aber obwohl er erst 26 ist, gilt Amthor als sehr konservativ - von seinem Auftreten bis zu seinem Look erinnert vieles mehr an einen Politiker Anfang 50 als an eine Nachwuchshoffnung. Dass Amthor mit dieser Wahrnehmung offen spielt, macht ihn oft zum Ziel von Spott im Netz. Ganz besonders im Nachklang des "Zerstörung der CDU"-Videos von Rezo - in der Amthor eine Verteidigung der CDU aufzeichnete, diese jedoch nicht veröffentlichte.