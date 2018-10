Der Ideen-Mann: Microsoft-Mitgründer Paul Allen ist tot

Microsoft: Es begann mit einer Flunkerei

Genau genommen begann der Erfolg für Paul Allen und Bill Gates mit einer großen Flunkerei. Ende 1974 wurde der Computer Altair vorgestellt. Allen und Gates, die sich Jahre zuvor an einer Privatschule in Seattle trafen, erkannten das Potential des kleinen Geräts - es machte möglich, dass Computer zur Massenware wurden. Sie schlugen dem Hersteller vor, eine Software zu schreiben, erzählte Paul Allen 2011 in einem seiner seltenen Interviews dem Fernsehsender CBS:

"So we called up the company that made it and said well we can demonstrate the software for you, very quickly, are you interested? And they said, sure if you can really show up and demonstrate it. Did you have software? No. We had nothing." Paul Allen

Software ohne Test vorgestellt

Und obwohl sie zum Zeitpunkt ihres Vorschlags nichts in der Hand hatten, programmierten sie acht Wochen lang fieberhaft - ohne ihre Software testen zu können. Als Paul Allen dann zum Termin erschien, hatten sie Glück. Er tippte 2+2 und nach dem drücken der Enter-Taste erschien das richtige Rechenergebnis: 4.

Allen war der kreative Träumer

Gut vier Monate später gründeten die Männer Microsoft. Paul Allen blieb nur acht Jahre lang an Bord, eine Zeit, die geprägt war von ihm als kreativen Träumer und Bill Gates als eiskalten Pragmatiker. So formulierte es Allen in seiner Autobiografie "Idea Man". In dieser Zeit wuchs Microsoft zum Software-Giganten, nachdem sich IBM entschieden hatte, das Betriebssystem für den ersten PC nicht selbst zu entwickeln, sondern bei der Firma der beiden einzukaufen. In den frühen 90er Jahren wurden bei mehr als 90 Prozent aller Computer das Windows Betriebssystem und Microsoft Word eingesetzt.

Allen verlässt Microsoft nach Krebsdiagnose

Als Paul Allen das Unternehmen 1983 nach seiner ersten Krebsdiagnose verließ, gehörte ihm ein Drittel, er war einer der reichsten Männer der Welt. Und machte sich daran, dieses Geld zu investieren und auszugeben. Der Sportfan kaufte das Football-Team Seattle Seahawks und das Basketballteam Portland Trail Blazers. Er gründete das Forschungsinstitut Allen Institute.

Engagement für Umwelt und Wissenschaft

Seine Geschäfte und wohltätigen Aktivitäten führte er über das Unternehmen Vulcan Inc.. Dessen aktueller Hauptgeschäftsführer Bill Hilf beschrieb Allens Interessen so: "Ebola aufzuhalten lag ihm am Herzen, Artenschutz, der Zustand der Meere, Klimawandel, Infektionskrankheiten - das war das Tolle an der Arbeit mit Paul Allen: die Breite seiner Interessen, der Themen, auf die er einen Einfluss nehmen wollte."

Leidenschaftlicher Musiker

Paul Allen war auch ein passionierter Musiker, der einst die Woodstock-Gitarre von Jimmy Hendrix für 750.000 Dollar erstand, er investierte in das Filmstudio Dreamworks, gründete in Seattle das Museum of Pop Culture.

Gates trauert um Freund und Partner

Bereits zweimal überlebte er Lymphdrüsenkrebs, nun starb er, kurz nachdem die Krankheit erneut bei ihm entdeckt wurde. Sein ehemaliger Weggefährte Bill Gates teilte mit:

"Paul war ein wahrer Partner und guter Freund - von unseren frühen Tagen an der Lakeside School, über unsere Partnerschaft bei der Gründung von Microsoft bis zu gemeinsamen philanthropischen Projekten. Die Arbeit mit PCs würden ohne ihn nicht existieren." Bill Gates

Paul Allen wurde 65 Jahre alt.