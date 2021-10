Der E-Perso kommt aufs Smartphone - in drei Varianten

Die Ausweise bitte: Wer sich im 21. Jahrhundert mit einem offiziellen Dokument ausweisen will, kramt noch immer den scheckkartengroßen Personalausweis hervor. Dessen 2010 eingeführte Onlineausweisfunktion, bei der man die Karte jedes Mal an ein Lesegerät oder Smartphone halten muss, nutzen gerade mal sechs Prozent aller Deutschen.

Unnötig zeitraubend sei das alles: Jährlich kostet das, alle Deutschen zusammengerechnet, 11.806 Stunden Lebenszeit - dieses ständige Ausweis zücken. Zeit, die uns der E-Perso einsparen könnte, rechnet das Bundesinnenministerium (BMI) vor, mit dem wir online Behördengänge, Hotel-Check-ins und mehr direkt per Smartphone abwickeln. Das "Gesetz zur Einführung eines elektronischen Identitätsnachweises (eID) mit einem mobilen Endgerät" ist seit dem 1. September 2021 in Kraft, ab Dezember folgt die technische Umsetzung der Smart-eID.

Zum Start nur ein Endgerät kompatibel mit dem E-Perso

Gerade mal drei Minuten soll es laut BMI dauern, um die Smart-eID auf dem eigenen Smartphone zu speichern und dann mit der "AusweisApp2" zu verwenden. Dafür braucht das Endgerät aber einen speziellen Sicherheitschip, der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert sein muss. Allein Samsung hat das bislang getan und zwar ausschließlich für Modelle der Reihe Samsung Galaxy S20. Ältere Modelle mit passendem Chipsatz könnten aber durch ein Software-Update später noch kompatibel werden.

Für Smartphones anderer Hersteller soll eine zweite Variante der Smart-eID im Lauf des ersten Halbjahres 2022 verfügbar sein: Die speichert die Ausweisinformationen nicht auf einem separaten Chip, sondern verschlüsselt im Hauptspeicher des Geräts. Das macht den E-Perso zwar kompatibel mit fast allen gängigen Smartphones aber auch weniger sicher und schließt ihn von manchen Anwendungsfällen mit hohen Sicherheitsstandards sehr wahrscheinlich aus.

Ein Comeback für die "ID Wallet"

Eine dritte Variante ist die Basis-ID: Die soll in Verbindung mit einer überarbeiteten Version der "ID Wallet"-App und basierend auf einer dezentral verwalteten Blockchain auch Dokumente wie Führerschein, Abiturzeugnis oder Geburtsurkunde direkt auf dem Smartphone abrufbar machen. Erst Ende September war die "ID Wallet"-App nach einem fehlerbehafteten Start schnell wieder aus den App-Stores verschwunden. Im Unterschied zur Smart-eID gilt die Basis-ID allerdings noch nicht als offizielles Ausweisdokument und trägt vorerst den Anschein einer digitalen Parallelstruktur.

So funktioniert die Einrichtung der Smart-eID

Wer ein passendes Smarpthone hat und gleich im Dezember damit loslegen will, sich die Smart-eID darauf zu installieren, muss zuvor unbedingt die Onlinefunktion des Personalausweises aktiviert haben und den Brief mit der Online-PIN parat haben: Beides lässt sich ab Mitte Oktober auch Online neu oder erstmals beantragen. Per NFC-Schnittstelle lässt sich der Ausweis dann vom Smartphone in die "AusweisApp2" auslesen, wird per PIN bestätigt und somit gespeichert.

Ebendiese PIN wird bei jedem Identifikationsvorgang erneut abgefragt. Ob wir die dann auch immer parat haben oder doch jedes Mal extra irgendwo spicken müssen, das entscheidet sicher auch darüber, als wie zeitsparend und bequem der E-Perso zukünftig angenommen wird.