Def Con: Wie Hacker für Krankenhäuser zur Gefahr werden

Am 8. August treffen sich in Las Vegas die besten Hacker der Welt, um ihr Können auf die Probe zu stellen – und zwar ganz legal. Die Def Con ist eine der größten Hacker-Konferenzen der Welt. Vier Tage lang, bis zum 11. August, kommen über 20.000 Hacker zusammen und erforschen zusammen die Sicherheitsrisiken die mit der fortschreitenden Digitalisierung kommen. Und die gehen dieses Jahr im wahrsten Sinne unter die Haut.

Wie Hacker unsere Gesundheit gefährden

Denn im Krankenhaus der Zukunft sind nicht mehr nur Keime eine große Gefahr, auch Hacker machen die Arbeit dort immer schwerer. Wie das BioHacking Village auf der Def Con dieses Jahr zeigt, kann digitale Technologie viel helfen: Sie kann Behandlungen präziser und sicherer machen, sie kann mehr Menschen gleichzeitig versorgen. Aber sie ist eben auch angreifbar.

Erst letztes Jahr ist es Hackern gelungen, ein verbreitetes Herzschrittmacher-Modell zu manipulieren. Hacker haben dem Gerät vorgegaukelt, dass es Verbindung zum Netz des Herstellers habe und konnten es so mit Fremdsoftware bespielen. So konnte nicht nur an den Frequenzen gedreht werden - es war auch möglich, das Gerät komplett auszuschalten.

Krankenhäuser werden immer häufiger erpresst

Mehr Technologie bedeutet für Krankenhäuser auch eine höhere Gefahr, erpresst zu werden. Die Betreiber eines Krankenhauses haben schließlich nicht viel Zeit für Gegenmaßnahmen, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen.

Wo Krankenhäuser überall verwundbar sind, zeigt sich ab dem 8. August in Las Vegas: Im Biohacking Village werden alle möglichen medizinischen Geräte auf die Hacker-Probe gestellt.