Deepfakes - So leicht kann KI Gesichter manipulieren

Noch nie war es so leicht, ein Fake-Bild eines echten Menschen zu erstellen. Programme wie DALL-E und Stable Diffusion erzeugen in Sekundenschnelle falsche Grafiken, für die man früher in Photoshop Stunden gebraucht hätte. Wie gefährlich ist das?