"Deep Research": Welche KI recherchiert am besten?

Der typische Chatbot hat einen entscheidenden Nachteil: Er kennt nur, was in seinen Trainingsdaten steckt. Bei aktuellen Ereignissen oder spezifischen Detailfragen stößt er schnell an Grenzen. "Deep Research" soll das ändern. Anders als die einfache Websuche, die Chatbots wie ChatGPT seit 2023 anbieten, geht Deep Research mehrere Schritte weiter: Die KI sucht nicht nur nach Informationen, sondern verarbeitet viele gefundene Webseiten komplett, folgt Links, analysiert PDFs, und erstellt eigenständig einen Bericht mit Quellenangaben – ähnlich wie ein menschlicher Analyst.

Zwar können auch Deep-Research-Systeme Fehler machen. Dennoch markieren die Forschungsprogramme einen weiteren Sprung im KI-Wettlauf. Denn während normale Chatbots oft an der Oberfläche bleiben und keine verlässlichen Quellen ausgeben können, verspricht Deep Research fundierte Informationen mit Belegen. Mittlerweile gibt es vier gängige Anbieter für "Deep Research"-Tools. Diese unterscheiden sich deutlich in Preis, Qualität und Funktionsweise.

ChatGPT Pro

ChatGPTs Deep-Research-Modus gilt als Maßstab für Gründlichkeit. Er produziert ausführliche, gut strukturierte Berichte mit zahlreichen seriösen Quellen wie akademischen Arbeiten und offiziellen Berichten. Beeindruckend ist die Fähigkeit, komplexe und widersprüchliche Konzepte zu verknüpfen – ähnlich wie es ein "angehender Doktorand" tun würde. ChatGPT-Entwickler bewirbt das Feature als "Forschungsassistenten auf dem Niveau eines ausgebildeten Analysten".

Auch im "KI-Podcast" der ARD wurde das Tool kurz nach Erscheinen getestet – mit erstaunlichen Ergebnissen. Deep Research ist tatsächlich in der Lage, in nur einigen Minuten einen soliden Bericht zu nahezu jedem Thema zusammenzustellen – und eignet sich damit vor allem zum Einstieg in ein kompliziertes Recherchethema. Auf dem Niveau eines menschlichen Experten sind die Ergebnisse allerdings noch nicht.