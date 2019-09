DDoS-Attacke: Angriff auf Wikipedia und Twitch

DDoS-Angriffe zwingen Webseiten in die Knie

DDos steht für "Distributed-Denial-of-Service". Bei einer DDoS-Attacke wird eine Seite mit so vielen Anfragen überhäuft, dass sie unter der Last zusammenbricht. In der Regel bedienen sich die Angreifer hierbei spezieller Programme. Um an einer DDos-Attacke teilzunehmen, sind oftmals keine tiefgreifenden technischen Fähigkeiten nötig. "Richtige" Hacker sprechen deswegen bei DDoS-Angreifern oft verächtlich von "Scriptkiddies".

DDoS-Attacken werden bisweilen in politischen Kontexten genutzt, etwa um gegen bestimmte Unternehmen oder Organisationen zu protestieren, in diesen Kreisen gelten DDoS-Attacken als eine Art "digitale Sitzblockade", weil an den angegriffenen Seiten an sich nichts verändert und damit auch kein größerer Schaden angerichtet wird.

Aber auch Staaten setzten DDoS-Attacken ein, um unliebsamen Gruppen die Kommunikation zu erschweren. Vor allem große Seiten schützten sich mit verschiedenen technischen Gegenmaßnahmen. Dass eine Seite wie Wikipedia Opfer eine DDos-Attacke wird, ist deswegen eher ungewöhnlich.