Datenskandal um die einstige Hype-App Clubhouse?

Im Januar wollte noch jeder rein, doch die wenigsten durften, denn Clubhouse gab es nur für iPhones und zudem nur auf Einladung. Aber so wie mancher Club vor allem deswegen angesagt ist, weil die Türpolitik besonders hart ist, so wollte plötzlich auch jeder bei Clubhouse dabei sein. Allerdings war bei Clubhouse auch das Konzept durchaus neu und aufregend: Per Smartphone konnte man auf Knopfdruck live bei Debatten zuhören und sogar mitdiskutieren, das kam an, vor allem in der Corona-Zeit. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow redete sich hier um Kopf und Kragen, der große Internet-Zampano Kim Dotcom erzählte etwas über Krypto-Technologie und vor allem tummelten sich allerlei PR-Manager und Medienmacher auf Clubhouse und redeten dann vor allem über Clubhouse selbst. Der Wert der kleinen Firma hinter der App wurde zwischenzeitlich auf viele Milliarden Dollar geschätzt.

Telefonnummern im Darknet?

Mittlerweile ist es ruhig geworden um Clubhouse. Obwohl, oder gerade weil es mittlerweile eine Android-Version des Programms gibt und Clubhouse seit wenigen Tagen ohne Einladung zugänglich ist, scheint sich niemand so recht für Clubhouse zu interessieren. Doch nun sorgt Clubhouse wieder für Gesprächsstoff. Angeblich ist im Darknet ist eine Datei aufgetaucht, welche die Telefonnummern enthält, die Clubhouse gespeichert hat. Obwohl Clubhouse nur rund 10 Millionen User hat, soll die Datei rund 3,2 Milliarden Telefonnummern umfassen. Das ist plausibel, denn um sich bei Clubhouse anzumelden, musste man der App sein Telefonbuch freigeben, eine Praxis, die von Datenschützern heftig kritisieren wurde. Die Folge: Auch die Telefonnummern von Menschen, die gar keinen Clubhouse-Account haben, könnten von dem Datenleck betroffen sein.