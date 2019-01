Datenskandal aus dem Kinderzimmer

Erst als der Leak über den erbeuteten Twitter Account des Youtuber Unge verbreitet wurde, nahm die Aufmerksamkeit zu. Allerdings war der Zeitpunkt nicht optimal gewählt: Gepostet wurden die Daten in dem Netzwerk an einem späten Donnerstagabend. Über das Wochenende kühlte sich das Thema dann schnell ab, da Journalisten an diesen Tagen nicht unbedingt arbeiten. Die Erregung hätte wohl länger angehalten, wenn die Daten zum Beispiel an einem Montagmorgen verbreitet worden wären.

Lehren

Insgesamt gibt der Hacker einen unerfahrenen Eindruck ab. Es reichen ihm wenige - aus dem Kinderzimmer heraus - gehackte Accounts, um persönliche Daten von rund 1.000 Prominenten und Politikern zu verbreiten. Was kann also jeder selbst tun, um seine eigenen Daten und – dies wird in diesem Fall besonders deutlich – die der eigenen Bekannten zu schützen? Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat umfangreiche Tipps. Diese zu kennen und zu befolgen, ist praktisch das digitale Äquivalent zur Impfung.

Disclaimer:

Mit den Details zu den geleakten Daten gehen wir in der BR24 Redaktion zurückhaltend um. Eine Verbreitung der Inhalte findet nicht statt, da es sich um private Informationen handelt. Für diesen Artikel wurden einige wenige Details aus dem veröffentlichten Material genannt, alle jedoch anekdotischer Natur. Viele der genannten Details fanden sich auch in den Pressekonferenzen des BKAs zur Festnahme des Tatverdächtigen wieder oder in der Pressekonferenz von Innenminister Seehofer zum selben Thema.