Datenschützer Schrems: "Sauberes" Abkommen mit USA kaum möglich

Max Schrems ist mit seiner Organisation Noyb so etwas wie die Galionsfigur des europäischen Datenschutzes. Der Österreicher hat mehrmals gegen Facebook wegen dessen Umgang mit persönlichen Daten geklagt und Recht bekommen. Er hat es auch geschafft, dass zwei Abkommen zwischen den USA und Europa, in denen der Umgang mit personenbezogenen Daten geregelt war, vom EuGH einkassiert wurden.

Das eine Abkommen hieß "Safe Harbor", es galt von 2000 bis 2015. Der Nachfolger mit dem Namen "Privacy Shield", hielt nur von 2016 bis 2020. Schrems hatte gegen beide Abkommen geklagt, weil er darin einen Verstoß gegen den in Europa geltenden Datenschutz sah.

Ausländische Bürger in den USA quasi Datenfreiwild

In beiden Fällen gab es ein Grundproblem, das auch bei einem neuen Abkommen wie es US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen planen, bestehen bleiben würde: In den USA gebe es Massenüberwachungsgesetze, die differenzieren, ob man Amerikaner sei oder nicht, sagt Schrems im Interview mit BR24. Konkret heißt das: Wenn man Amerikaner ist, sind die Daten einigermaßen geschützt, wenn man Europäer ist, nicht.

Daten von Ausländern können in den USA im nationalen Interesse ausgewertet werden – eine dehnbare Formulierung, findet Max Schrems. Außerdem müsse noch nicht einmal ein Gericht einer Auswertung der Daten zustimmen. Die Behörden können auch ohne konkreten Verdacht ausländische Personen durchleuchten.

Für den Durchschnitts-User ist das wahrscheinlich noch kein allzu großes Problem. Journalisten, politische Aktivisten oder Menschen mit bestimmten Religionszugehörigkeiten können dagegen schnell ins Visier der US-Behörden geraten. Und dann gibt es auch noch den "Beifang", wie Schrems das nennt. Also: Wenn ich zufällig mit einer Person in irgendeiner Form in Kontakt war, die den US-Diensten suspekt erscheint, dann werde ich ebenfalls digital durchleuchtet.

Datenaustausch zwischen USA und EU im Moment illegal

Im Moment gibt es zwar keine Datenschutzabkommen, dennoch werden nach wie vor Daten mit den USA ausgetauscht. In manchen Fällen ist das auch völlig legal, denn es gibt in der Europäischen Datenschutzgrundverordung (DSGVO) Ausnahmebestimmungen für unbedingt notwendigen Datenverkehr.

In den meisten Fällen gehe es aber nur um Outsourcing, meint Schrems. Das heißt: Europäische Unternehmen schicken ihre Daten zum Beispiel zu US-Cloud-Diensten (wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud), weil das günstiger oder praktischer ist – nötig wäre das allerdings nicht. Dieser Datenverkehr ist derzeit laut Schrems illegal und dürfte eigentlich gar nicht stattfinden. Alle Beteiligten würden einfach nur hoffen, dass es schon gut geht und sie nicht direkt verklagt werden.

Derzeit kein Entkommen aus der Zwickmühle

Die EU-Kommission und die US-Regierung wollen deshalb unbedingt eine Regelung finden, um sozusagen einen gesetzlichen Boden zu schaffen für den von der Wirtschaft gewünschten Datenaustausch mit den USA. Was müsste Europa also im dritten Anlauf bei einem solchen Abkommen mit den USA besser machen? "Die EU kann gar nicht viel besser machen, weil wir einen Clash haben auf sehr prinzipieller Basis", sagt Max Schrems und meint damit, dass die Rechtssysteme auf den beiden Seiten des Atlantiks einfach nicht zusammenpassen.

In der EU gibt es ein Grundrecht auf Datenschutz und in den USA gibt es die Überwachungsgesetze. In Europa sieht es allerdings nicht nach einer Mehrheit für eine Abschaffung der DSGVO aus. Und die Biden-Regierung bekommt durch den Kongress kaum Gesetze durch, eine – zudem unter US-Politikern umstrittene – Reform der Überwachungsgesetze schon gleich gar nicht, so Schrems. Und in dieser Situation gebe es nun zwei Seiten, die sich gar nicht aufeinander zubewegen könnten.

"Und jetzt probiert man das mit so tesafilmartig zusammengeklebten Lösungen zu überbrücken." Max Schrems

Herauskommen kann dabei aber wohl nur ein neuerliches Provisorium. Der Datenschützer läuft sich deshalb schon einmal warm für die nächste Runde vor dem EuGH.

Auch gegen das neue Privacy Shield wird geklagt werden

Max Schrems glaubt, dass eine neue Regelung fast zwangsläufig juristisch wieder unsauber konstruiert sein wird. Der EuGH werde sich das aber nicht bieten lassen. Für eine Klage gegen ein neues "Privacy-Shield-Abkommen" werden sich Schrems zufolge genügend Leute finden. Schrems berichtet von zahlreichen Juristen, die ihm schreiben, weil sie über das Vorgehen der EU-Kommission empört sind. Noch gibt es keinen konkreten Text, wie ein neues Abkommen aussieht. Joe Biden und Ursula von der Leyen haben sich lediglich auf eine Art Absichtserklärung geeinigt. Schrems rechnet im Herbst mit einem ausformulierten Text und betont seine Bereitschaft, dann auch selbst erneut beim EuGH dagegen zu klagen.